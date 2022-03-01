CHP'li Adıgüzel: "Arıcıların ihtiyaç duyduğu şeker verilmiyor" - Son Dakika
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CHP'li Adıgüzel: "Arıcıların ihtiyaç duyduğu şeker verilmiyor"

01.03.2022 17:37
CHP'li Adıgüzel: "Arıcıların ihtiyaç duyduğu şeker verilmiyor"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcıların şeker tedarikinde sorunlar yaşadığını, Tarım ve Orman Bakanlığının bunun sorumlusu olduğunu söyledi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcıların şeker tedarikinde sorunlar yaşadığını, Tarım ve Orman Bakanlığının bunun sorumlusu olduğunu söyledi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığının yanlış politikaları nedeniyle milyonlarca Arı'nın telef olduğunu öne sürdü.

Arıcıların şeker tedariki ile ilgili sorunların yaşandığını dile getiren Adıgüzel, Türkşeker'in arıcıların ihtiyaç duyduğu şekeri vermediğini, Tarım ve Orman Bakanının ölen her arının sorumlusu olduğunu savundu.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu tarafından Türkiye Arıcılar Birliği üyesi arıcılara istifa etmeleri karşılığında kendilerine daha fazla şeker verileceği açıklamalarının da yapıldığını öne süren Adıgüzel, "Arıcıların ihtiyaç duyduğu şeker verilmemektedir. Türkşeker firması adına arı yemi üretiliyor. Bu da bir rant aracı olarak kullanılıyor. Arıcılara şeker temin konusunda Tarım ve Orman Bakanlığını göreve davet ediyorum. Şeker temini bilinçli olarak temin edilmiyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Tarım, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Adıgüzel: 'Arıcıların ihtiyaç duyduğu şeker verilmiyor' - Son Dakika


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