CHP'li Altay: Mahkemeye siyaset girerse adalet kalmaz (2) - Son Dakika

'TALİMATLA VERİLMİŞ KARAR OLARAK GÖRÜYORUZ'

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında da Gezi Parkı eylemleri davasında yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini eleştirdi. Altay, "Biz bunu talimatla verilmiş karar olarak görüyoruz. Yargı eliyle muhalefeti sindirmek diktatörlerin son numarasıdır. Beyefendiye muhalefeti ortadan kaldırmak için cop, biber gazı, plastik mermi, tazyikli su yetmiyor; şimdi bu işi yargı eliyle yapmak istiyor. Gezi özgürlük çığlığıdır. Gezi doğa ve çevre sevdasıdır. Gezi adalet feryadıdır. Gezi milyonların haykırışıdır" dedi.

'DEMOKRASİDEN YANA OLANLAR KAZANACAK'Demokrasinin ağır tehdit altında olduğunu ancak her şeye rağmen demokrasiyi koruyacaklarını dile getiren Altay, "Demokrasiden yana olanlarla tek adamdan yana olanlar arasında gerçekten önemli bir süreç izleyeceğiz. Şüphesiz demokrasiden yana olanlar kazanacak" diye konuştu.Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçime kendi logo ve adlarıyla gireceğini açıklamasıyla ilgili, "Geçmişte de seçime girdik. Millet İttifakı olarak girdik. CHP ayrıydı, İYİ Parti ayrıydı, Saadet Partisi ayrıydı. Hiçbir sorun görünmüyor" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, -