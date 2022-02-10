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CHP'li Antmen: "Akkuyu Nükleer Santrali elektriği bugünden 3 kat pahalıya satacak" - Son Dakika

CHP'li Antmen: "Akkuyu Nükleer Santrali elektriği bugünden 3 kat pahalıya satacak"

10.02.2022 13:05
CHP'li Antmen: "Akkuyu Nükleer Santrali elektriği bugünden 3 kat pahalıya satacak"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu Nükleer Santrali'nin, elektriğin kilovat saatini bugünden yaklaşık 3 kat daha pahalıya satacağını öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu Nükleer Santrali'nin, elektriğin kilovat saatini bugünden yaklaşık 3 kat daha pahalıya satacağını öne sürdü.

Antmen, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akkuyu Nükleer Santrali'nin çevreye, doğaya ve insanlara zarar vereceğini savundu.

Bir televizyon kanalında kendilerinin enerji karşıtı gösterildiğini, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ucuz elektrik üreteceğinin, nükleer santrallerin çevreye zararlı olmadığının ifade edildiğini aktaran Antmen, "Yalan, açıkça yalan. Akkuyu Nükleer Santrali elektriğin kilovat saatini bugünden yaklaşık 3 kat daha pahalıya, 12,35 centten satacak. Bu mu ucuz enerji? En vahim saçmalıkları, nükleer santrallerin çevreye, doğaya, canlılara zararının olmadığıdır." dedi.

Antmen, 11. Kalkınma Planı'nda yer verilen Doğu Akdeniz Ana Konteyner Aktarma Limanı'nın, Mersin'in göz bebeği Atatürk Parkı'nın önüne kadar uzatılmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, "Mersin'in denizden görüntüsünü, siluetini bozmak derdindeler. Hiç kimse Atatürk Parkı'mıza göz dikmesin." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise Mersin'in yatırım beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mersinli, 2010'dan beri Çukurova Havalimanı'nı bekliyor. '2022'de havalimanı açılacak' deniliyor. Peki havalimanı bağlantı yolları ne durumda? Bağlantı yolları yatırım programına göre 2025'te bitecek. Yolu olmayan bir havalimanı açılabilir mi? Mersinlilerin beklediği bir diğer yatırım da Pamukluk Barajı. İnşaatı 2011 yılında başladı. Yatırım programına göre '2025'te bitecek' deniliyor. Biz, bu yatırımın bu kadar gecikmesinden rahatsızız."

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Akkuyu Nükleer Santrali, Cumhuriyet Halk Partisi, Nükleer, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Antmen: 'Akkuyu Nükleer Santrali elektriği bugünden 3 kat pahalıya satacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Antmen: "Akkuyu Nükleer Santrali elektriği bugünden 3 kat pahalıya satacak" - Son Dakika
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