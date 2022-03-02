CHP'li Antmen, Türkiye'nin yabancılara "peşkeş" çekildiğini öne sürdü - Son Dakika
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CHP'li Antmen, Türkiye'nin yabancılara "peşkeş" çekildiğini öne sürdü

02.03.2022 11:58
CHP'li Antmen, Türkiye'nin yabancılara "peşkeş" çekildiğini öne sürdü

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 12 ülkede tapu ve kadastro temsilciği açılarak konut ve arazileri yabancıların da alabilmesinin sağlandığını iddia ederek Türkiye'nin yabancılara "peşkeş" çekildiğini öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 12 ülkede tapu ve kadastro temsilciği açılarak konut ve arazileri yabancıların da alabilmesinin sağlandığını iddia ederek Türkiye'nin yabancılara "peşkeş" çekildiğini öne sürdü.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve yabancı ülke vatandaşlarının işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile 12 ülkeye daha tapu ve kadastro temsilciliği açılacağını söylediğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayanların, Türk olsun ya da olmasın, Türkiye'ye bile gelmeden istediği kadar konut ve arazi alabilmesinin yolunun açıldığını öne süren Antmen, "Türkiye'de milyonlarca insan konut krizi yaşarken, evi olmayan yüzbinlerce vatandaşımız maddi koşullar ve iktidarın yarattığı derin ekonomik krizi yüzünden ev alma hayallerinden vazgeçmişken bu kararın alınması ve uygulanması ülkenin yabancılara peşkeş çekilmesinden başka bir şey değildir." diye konuştu.

AK Parti'den önce bir memur emekli olduğunda aldığı tazminatla iyi kötü bir ev ya da araba alabildiğini ancak geçen yıl 300 bin lira olan bir evin 1 milyona, 150 bin lira olan bir arabanın da 500 bin liraya yükseldiğini ileri süren Antmen, şimdi emekli olan bir memurun tazminatıyla ev ya da araba alamayacağını dile getirdi. Antmen, "Vatandaşa insan gibi giyinmeyi, sağlıklı beslenmeyi, kendi ülkesinde bir tatil yapmayı, iyi bir okula gitmeyi, iyi bir tedaviye, başını sokacağı bir evi, bineceği bir arabayı çok gördüler." diye konuştu.

MASAK'ın Türkiye'de DEAŞ ile bağlantılı kişilerle alakalı hazırladığı bir rapor doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergelerinin Meclis Başkanlığınca, soru sorarken yorum yaptığına dair tespiti ile geri gönderildiğini iddia eden Antmen, sorularında bir yorum bulunmadığını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, konut, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Antmen, Türkiye'nin yabancılara 'peşkeş' çekildiğini öne sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Antmen, Türkiye'nin yabancılara "peşkeş" çekildiğini öne sürdü - Son Dakika
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