CHP'li Başkan Doğan'ın Laboratuvar Açılışında Yaşanan Gelen Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'li Başkan Doğan'ın Laboratuvar Açılışında Yaşanan Gelen Tepki

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, laboratuvar açılışında ziraat mühendisinin elini cebinden çıkarmasını istemesi nedeniyle sosyal medyada eleştirildi. Doğan, bu hareketinin samimiyetten kaynaklandığını ve kadın personelin ailesinden biri gibi gördüğünü ifade etti.

20.09.2024 17:07
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CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın, açılışını gerçekleştirdiği laboratuvar ziyaretinde sunum yapan ziraat mühendisi kadın çalışanın elini cebinden çıkarmasını istemesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doğan, kadın personelin kızı gibi olduğunu ve aile dostları olduğunu belirterek, yaptığı hareketin samimiyetlerinden kaynaklandığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Parti'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Belediyesi tarafından yapılan Yaprak, Toprak ve Gübre Analizi Laborantının açılışını yaptı. Başkan Doğan'ın, açılışta sunum yapan ziraat mühendisi personelin elinin cebinden çıkarmasını istemesi sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Başkan Doğan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin hızlandırıldığını ve personele temas etmeden uyarıda bulunduğunu ifade etti. Doğan, "Ben personelimizin sunum yaparken elinin cebinde olmasını ciddiyetsizlik olarak düşündüm. Bu yüzden de onu ikaz etmek istedim. Personelimizde durumu ben müdahale etmeden anlayıp elini cebinden çıkararak sunumuna devam etti. Orada benim hiçbir art niyetim yoktu. Zaten kadın personel bizim aile dostlarımız. Kadın personel elimde büyümüştür. kızım gibidir bunu istememin nedeni samimiyetten" dedi.

"Biz o gün orada Nizip'e açtığımız laboratuvarın açılışının mutluluğunu yaşıyorduk"

Başkan Doğan, sunum yaparken elin cebinde olmasının ciddiyetsiz bir görüntü oluşturduğunu söyleyerek, "Biz Nizip'in çiftçilerine çok değer veriyoruz. Biz o gün Yaprak, Toprak ve Gübre Analizi Laborantının açılışını yaptık. Açılışta birçok kurum amirleri ve bürokrattan isimler vardı. Biz o gün orada Nizip'e açtığımız laboratuvarın açılışının mutluluğunu yaşıyorduk. Oradaki açılışta benim yol arkadaşım olan hanımefendiyle birlikte kurdele kestik. Personelimiz benim kızım gibidir. Ben onu kızım gibi gördüğüm için müdahalede bulunmak istedim. Benim personelime ne kadar değer verdiğimi onunla açılış kurdelesi keserek belli ettiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben üzerimde oluşturulmak istenen algıyı kabul etmiyorum"

Doğan, işçilerine çok değer verdiğini belirterek, "Ben 6 aydır Nizip'te görev yapmaktayım. İlk toplantımı işçilerle yaptım. Ben üzerimde oluşturulmak istenen algıyı kabul etmiyorum. Orada art niyetli bir arkadaşımız görüntüyü hızlandırıp sanki ben elini tutup çıkarmışım gibi bir algı veriyor. Ben böyle bir algının oluşturulmak istenmesi beni çok üzdü. Benim için tüm vatandaşlarım çok değerli. Biz Nizip Belediyesi olarak 250 kız çocuğuna burs vereceğiz. Bu da benim kız çocuklarına ne kadar değer verdiğimin bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Benim hatamı gördüklerinde doğrusuyla beni uyarmalarını bekliyorum"

Başkan Doğan, "Basında yanlış algıyla benim üzerimde yapılan algıları kınıyorum. Benim hatamı gördüklerinde doğrusuyla beni uyarmalarını bekliyorum. Böyle hızlandırılmış videolarla yalan haber yapılmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ali Doğan, Politika, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başkan Doğan'ın Laboratuvar Açılışında Yaşanan Gelen Tepki - Son Dakika

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