CHP'li başkan güne şükür namazı ile başladı
Balıkesir'de seçimden zaferle çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Atatürk'ün hutbe okuduğu camide şükür namazı kıldı
BALIKESİR - 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 civarında oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Cami'nde esnaflarla beraber sabah namazını kılarak şükür duasında bulundu.
Balıkesir'de seçim yarışından zaferle ayrılan Ahmet Akın, sabah namazını Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Cami'nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu. İHA mikrofonlarına özel açıklama yapan Ahmet Akın, ilk icraatını açıkladı. Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.
Kendisini cami bahçesinde gören vatandaşlar ise Ahmet Akın ile selamlaştı. Yaşlı bir teyze ise yanına yaklaşarak "Sen seçime giderken, ben sana 3 tane Ayetel Kürsi okudum. Allah yolunu açık etsin evladım" dedi. Akın, daha sonra sabah temizliği yapan belediye personelleri ile konuştu.
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