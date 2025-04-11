CHP\'li Başkanın Osmanlı Eleştirisi Abdülhamit Osmanoğlu\'ndan Sert Tepki Aldı

Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, skandal bir konuşmaya imza atarken, II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'ndan sert yanıt geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İnönü Savaşının yıl dönümü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti hakkında söylediği sözler tepkilere neden oldu. Bakkalcıoğlu yaptığı konuşmada, "İnönü'de kazanılan zaferin Türk Ulusu için taşıdığı değer ve önemi anlatmaya çalışacağım. Kurtuluş Savaşı öncesi, ülke yönetimindeki Osmanlı Hanedanı, yurdun ekonomisini sattığı gibi, Sevr Anlaşmasıyla da yurdun topraklarını yabancılara parsel parsel verdi. Devletin kasası boşalmış, İstanbul İngiliz çizmeleri ile çiğnenmiş, Ulusun onuru zedelenmişti" demişti.

"Yunan askerlerinden farkı yoktur"

Bu açıklamanın üzerine II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Bozüyük Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sert bir cevap verdi. Abdülhamit Kayıhan Osman, "Bizler CHP'nin Osmanlı'ya şedit bir şekilde düşman olduğunu ifade ettiğimizde boşa konuşmuyoruz. İşte buyurun, CHP'li Bilecik-Bozüyük Belediye Başkanı olan şahıs dedem Ertuğrul Gazi Han'ın fethettiği topraklarda, ona ve onun nesline ağır hakaret ve ithamlarda bulunmuştur. Bu şahsın bizim gözümüzde dedem Ertuğrul Gazi Han'ın türbesine kurşun atan, dedem Osman Gazi Han'ın türbesine tekme atan Yunan askerlerinden farkı yoktur. Bir sonraki seçimlerde Bilecik ve Bozüyük halkı size gerekli cevabı verecektir. Sizin hakkınızdaki takdiri ecdadını canı pahasına seven bu milletin sinesine bırakıyor" dedi. - BİLECİK