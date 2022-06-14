Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Kesin İhraç" İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Kesin İhraç" İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi

14.06.2022 10:50
Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Kesin İhraç" İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi.

CHP MYK, dün toplandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantıda alınan kararları, yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Torun, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP'den ihraç edildi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kesin İhraç İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kesin İhraç İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kesin İhraç İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kesin İhraç İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kesin İhraç İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kesin İhraç İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi

YORUMLAR
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CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Özcan, 'Kesin İhraç' İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Kesin İhraç" İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika
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