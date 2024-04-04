CHP\'li Burak Zencirci Germencik Belediye Başkanı seçildi

Politika

CHP'den Germencik Belediye Başkanı seçilen Burak Zencirci, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. CHP rozetini çıkarıp Türk Bayrağı rozeti takan Zencirci, herkese eşit hizmet vereceğini söyledi.

CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde aldığı yüzde 54 oranında oy ile seçimi kazandı. Zencirci, davul zurna eşliğinde yoğun bir katılım ile Germencik İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Zencirci'yi vatandaşlar tebrik etti. Daha sonra belediyeye geçen Başkan Zencirci'yi belediye çalışanları karşıladı. Belediye girişinde kurban kesilip dua edildi. Belediye çalışanları Zencirci'ye çiçek taktim etti.

Kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Başkan Zencirci; "Az önce mazbatamızı aldık. Bu benim mazbatam değil, sizin evlatlarınızın, çocuklarınızın başarılı bir karnesidir. Bu mazbata bize emanettir. Evlatlarınızın mazbatasıdır. İlk günden beri biz çalışmaya geliyoruz dedik. Biz artık işimize gücümüze bakacağız. Çünkü işimiz Germencik, gücümüz Germencik dedik" diye konuştu.

Yakasındaki CHP rozetini çıkarıp İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ'a emanet eden Zencirci; "Herkese eşit hizmet vereceğiz. Artık bu belediyenin içerisinde size hizmet edecek Burak kardeşiniz var. Hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN