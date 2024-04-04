CHP'den Germencik Belediye Başkanı seçilen Burak Zencirci, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. CHP rozetini çıkarıp Türk Bayrağı rozeti takan Zencirci, herkese eşit hizmet vereceğini söyledi.
CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde aldığı yüzde 54 oranında oy ile seçimi kazandı. Zencirci, davul zurna eşliğinde yoğun bir katılım ile Germencik İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Zencirci'yi vatandaşlar tebrik etti. Daha sonra belediyeye geçen Başkan Zencirci'yi belediye çalışanları karşıladı. Belediye girişinde kurban kesilip dua edildi. Belediye çalışanları Zencirci'ye çiçek taktim etti.
Kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Başkan Zencirci; "Az önce mazbatamızı aldık. Bu benim mazbatam değil, sizin evlatlarınızın, çocuklarınızın başarılı bir karnesidir. Bu mazbata bize emanettir. Evlatlarınızın mazbatasıdır. İlk günden beri biz çalışmaya geliyoruz dedik. Biz artık işimize gücümüze bakacağız. Çünkü işimiz Germencik, gücümüz Germencik dedik" diye konuştu.
Yakasındaki CHP rozetini çıkarıp İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ'a emanet eden Zencirci; "Herkese eşit hizmet vereceğiz. Artık bu belediyenin içerisinde size hizmet edecek Burak kardeşiniz var. Hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › CHP'li Burak Zencirci Germencik Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'ya gitti ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana çeşitli trafik ihlalleri yapan 2 bin 666 araca toplamda 6 milyon 428 bin 751 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara cezalar kesildi. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün de sürücü belgesi alındı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, mazbatasını alarak yaptığı açıklamada, Samsun'un büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il olduğunu belirtti. Doğan, 5 yıl boyunca Samsun'a hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.
Muhammet Sunar, 31 Mart seçimlerinde yeniden Palandöken Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen törenle alan Sunar, hizmet ve eser siyasetini devam ettireceklerini belirtti. Sunar, Palandökenlilere teşekkür ederek, 7/24 hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?