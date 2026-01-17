CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de buluştu

CHP\'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin\'de buluştu
17.01.2026 14:52  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, Mersin'de 'Halk için hep beraber' sloganıyla bir araya geldi. Toplantıda 2025 yılı çalışmaları değerlendirildi ve 2026 yılı planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehirlerin siyaset üzerindeki etkilerine değindi.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, 'Halk için hep beraber' sloganıyla Mersin'de bir araya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda, büyükşehir belediyelerinin 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik planlamalar ele alındı. Tutuklu belediye başkanları, devam eden operasyonlar, küresel ve ulusal siyasetin yerel yönetimlere etkisi ile kuraklıkla mücadele gündem başlıkları arasında yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediyelerin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Seçer, "Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını ve ülke ekonomisinin yaklaşık dörtte üçünü CHP'li belediyeler yönetiyor. Belediye başkanları yalnızca yerel yöneticiler değil, aynı zamanda ülke siyasetinin de önemli aktörleridir" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Seçer, kentin ülke içindeki konumuna değindi. Mersin'in stratejik konumu ve tarihsel sürecini değerlendiren Seçer, kentin Türkiye'de ekonominin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Kentin dinamik yapısından söz ederek göçlerle büyüdüğünü belirten Seçer, Mersin'in liman kenti olmasının tarihsel süreçteki önemine değindi. Gerçekleştirilen toplantının geçmiş dönemde de faydalarını gördüklerini dile getiren Seçer, "Bugün burada olma nedenimiz; bir yandan kendi görev ve sorumluluk alanlarımız içerisindeki sorunlarımızı konuşmak, tartışmak ve deneyim paylaşımı yapmak, bir yandan da Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı siyasal çalkantılar içerisindeki durumunu konuşmak. Çünkü her birimizin şehrinin kendine münhasır özelliklerinden dolayı hem iç siyasi gelişmelerden hem dış siyasi gelişmelerden etkilendiğini biliyoruz. Mersin ve komşumuz Adana bu konuda son derece hassas kentler. Orta Doğu'daki ve Kafkaslar'daki her gelişme buraya yansıyabiliyor. Çünkü bizim bölgelerimiz ulusal güvenlik açısından da son derece stratejik lokasyondalar" diyerek kentlerde yaşanan süreçleri bir arada tartışacaklarını belirtti.

Türkiye'nin geleceğinin yerelden inşa edileceğini vurgulayan Seçer, "Belediyeler yalnızca altyapı hizmeti üreten kurumlar değildir. Aynı zamanda vatandaşın umudunu diri tutan yapılardır" ifadelerini kullandı.

"Mersin modeli örnek bir belediyeciliktir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal adalet, kapsayıcılık ve krizlere karşı direnç temelinde örnek bir yerel yönetim modeli sunduğunu söyledi. Zeybek, "Vahap Seçer, günü kurtaran değil geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor" dedi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. Belediye başkanları, yürüttükleri projeler ve deneyimlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Politika, Siyaset, Ekonomi, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:46:57. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.