CHP\'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin\'de buluştu

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, 'Halk için hep beraber' sloganıyla Mersin'de bir araya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda, büyükşehir belediyelerinin 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik planlamalar ele alındı. Tutuklu belediye başkanları, devam eden operasyonlar, küresel ve ulusal siyasetin yerel yönetimlere etkisi ile kuraklıkla mücadele gündem başlıkları arasında yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediyelerin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Seçer, "Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını ve ülke ekonomisinin yaklaşık dörtte üçünü CHP'li belediyeler yönetiyor. Belediye başkanları yalnızca yerel yöneticiler değil, aynı zamanda ülke siyasetinin de önemli aktörleridir" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Seçer, kentin ülke içindeki konumuna değindi. Mersin'in stratejik konumu ve tarihsel sürecini değerlendiren Seçer, kentin Türkiye'de ekonominin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Kentin dinamik yapısından söz ederek göçlerle büyüdüğünü belirten Seçer, Mersin'in liman kenti olmasının tarihsel süreçteki önemine değindi. Gerçekleştirilen toplantının geçmiş dönemde de faydalarını gördüklerini dile getiren Seçer, "Bugün burada olma nedenimiz; bir yandan kendi görev ve sorumluluk alanlarımız içerisindeki sorunlarımızı konuşmak, tartışmak ve deneyim paylaşımı yapmak, bir yandan da Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı siyasal çalkantılar içerisindeki durumunu konuşmak. Çünkü her birimizin şehrinin kendine münhasır özelliklerinden dolayı hem iç siyasi gelişmelerden hem dış siyasi gelişmelerden etkilendiğini biliyoruz. Mersin ve komşumuz Adana bu konuda son derece hassas kentler. Orta Doğu'daki ve Kafkaslar'daki her gelişme buraya yansıyabiliyor. Çünkü bizim bölgelerimiz ulusal güvenlik açısından da son derece stratejik lokasyondalar" diyerek kentlerde yaşanan süreçleri bir arada tartışacaklarını belirtti.

Türkiye'nin geleceğinin yerelden inşa edileceğini vurgulayan Seçer, "Belediyeler yalnızca altyapı hizmeti üreten kurumlar değildir. Aynı zamanda vatandaşın umudunu diri tutan yapılardır" ifadelerini kullandı.

"Mersin modeli örnek bir belediyeciliktir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal adalet, kapsayıcılık ve krizlere karşı direnç temelinde örnek bir yerel yönetim modeli sunduğunu söyledi. Zeybek, "Vahap Seçer, günü kurtaran değil geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor" dedi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. Belediye başkanları, yürüttükleri projeler ve deneyimlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. - MERSİN