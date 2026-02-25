CHP'li Derici: Milli Parklar Kanunu Tehlike Arz Ediyor

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin, milli parkların korunması açısından ciddi riskler barındırdığını öne sürdü.

Derici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifte, milli parkların idari yönetimine ilişkin öngörülen değişikliklerin, Muğla'daki bazı doğal güzellikler için tehdit oluşturduğunu ileri süren Derici, şöyle konuştu:

"Temel olarak, milli parklar ve tabiat parklarının özel sektör tarafından 49 yıla kadar fiili, 99 yıla kadar da uzatılmış olarak uzun süreli kiralanmasına imkan sağlayan bu teklif, halihazırda yüzde 60'ına maden ruhsatı verilen Muğla'mızın doğası için yeni bir tehlikenin önünü açıyor. Kanun teklifinin gerekçesinde kullanılan 'bu alanların korunarak etkin bir ziyaretçi yönetimine açılması' ifadesi bir kez daha kamu yararı yerine belli bir kesime rant sağlamak üzere yapılacak yeni bir düzenlemeyi açıkça ortaya koyuyor."

Düzenlemenin, milli parkların korunması açısından ciddi riskler barındırdığını, ekosistem bütünlüğünü esas almadığını, halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımının olmadığını iddia eden Derici, CHP olarak kanun teklifine karşı gerekli mücadeleyi vereceklerini kaydetti.