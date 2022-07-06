Son dakika haberi: CHP'Lİ GÖKÇEN: PARTİ OLARAK HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika
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Son dakika haberi: CHP'Lİ GÖKÇEN: PARTİ OLARAK HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUZ

06.07.2022 15:05

Son dakika haberleri... CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Çok zor bir süreçten geçerken Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zamankinden daha fazla bir aradayız ve her zamankinden daha fazla çalışıyoruz" dedi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Çok zor bir süreçten geçerken Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zamankinden daha fazla bir aradayız ve her zamankinden daha fazla çalışıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, İl Başkanı Şükret Çaylı ile CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Gökçen, "Çok zor bir süreçten geçerken Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zamankinden daha fazla bir aradayız ve her zamankinden daha fazla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı da tek bir elden gözden geçirebilmek için, sandık güvenliğini tam olarak sağladığımızdan daha şimdiden emin olabilmek, seçim yarın olursa bugünden hazırız diyebilmek için bütün bu çalışmaları genel merkezimizle de birlikte ilçe ilçe, artık ilçenin de ötesinde mahalle, mahalle gözden geçiriyoruz" diye konuştu.

'VERİLEN OYUN GÜVENCESİ CHP OLACAK'

Yurttaşların CHP veya başka partiye verdikleri oyun güvencesinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağını ifade eden Gökçe Gökçen, şunları kaydetti: "Biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bunlar üzerine çalışmaya geldik. Türkiye'de açlığı yaşıyoruz diyoruz. Evet, artık gerçekten bir açlık sınırının altında yaşayan aileler toplumun çoğunluğunu oluşturuyor. Asgari ücrette, onların deyimiyle söyleyeceğim 'bir güncelleme yaptık', hep öyle söylüyorlar zam yerine. Asgari ücrette bir zam yaptılar, bir güncelleme yaptılar. ve şunu itiraf etmiş oldular. Sene sonuna kadar Türkiye'de asgari ücretli çalışan ki Türkiye'nin yarısından fazlası şu an asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışan açlık sınırının altında kalacak itirafıydı, asgari ücretteki düşük zam. Aynı şekilde ek bir bütçe geçirdiler. Çünkü Türkiye'yi ben yönetemiyorum demiş oldular ek bütçeyi getirerek. Ben iflas ettim demiş oldular. Ben Türkiye'nin bütçesini daha 'Aralık ayında konuştuğumuz bütçesini yedim bitirdim' demiş oldular. Şu anda halka harcanacak bir para kalmadı yalanını söylüyorlar, utanmadan."

Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacının olduğunu belirten Gökçen, "Yani 3-5 adım atalım, bir proje açıklayalım, bu iktidarla oturalım, konuşalım diyebileceğimiz bir noktada değiliz. İktidar da bir proje açıklayalım da belki ekonomide bir iyi bir şeyler gider, giyecek noktada değil. Cumhuriyet Halk Partililer her zamankinden daha fazla şunun farkında. Bu seçim sadece bir seçim değil veya sadece kazanılması gereken bir zafer değil. Türkiye'nin çözülecek çok sorunu olduğu için hep beraber buna çalışmak öncelikle iktidarı değiştirmek ve devamında bahsettiğimiz güzel bir Türkiye'yi hep beraber kardeşçe, barış içinde yaşayabildiğimiz ve insanca yaşayabildiğimiz bir Türkiye'yi inşa edebilmek için çok çalışacağız" ifadesini kullandı.

Gökçen, daha sonra partililerin yönelttiği soruları cevaplandırdı.

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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi: CHP'Lİ GÖKÇEN: PARTİ OLARAK HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: CHP'Lİ GÖKÇEN: PARTİ OLARAK HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUZ - Son Dakika
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