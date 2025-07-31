CHP\'li Hüseyin Kaygısız Görevinden İstifa Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti.

Bayırköy Belediyesi Başkan Vekili aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti. Kaygısız, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bayırköy Belde Başkanlığı için CHP'nin adayı da olmuştu.

Öte yandan Hüseyin Kaygısız'dan boşalan koltuğa ise, Özkan Bel geleceği öğrenildi. - BİLECİK