Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti.
Bayırköy Belediyesi Başkan Vekili aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Bayırköy Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Kaygısız görevinden istifa etti. Kaygısız, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bayırköy Belde Başkanlığı için CHP'nin adayı da olmuştu.
Öte yandan Hüseyin Kaygısız'dan boşalan koltuğa ise, Özkan Bel geleceği öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika › Politika › CHP'li Hüseyin Kaygısız Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?