CHP'li Kasap, "25 bin lira alan aile hekimi yok" dedi, AK Partili Güneş, bordroyla cevap verdi - Son Dakika
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CHP'li Kasap, "25 bin lira alan aile hekimi yok" dedi, AK Partili Güneş, bordroyla cevap verdi

23.06.2022 21:02

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, "25 bin lira alan aile hekimi yok. Bir tane olduğunu göstersinler milletvekilliğinden istifa edeyim." sözleri üzerine doktorların bordrolarını gösteren AK Partili Güneş, CHP'li Kasap'ın istifa etmesini amaçlamadığını dile getirerek en yüksek aile hekimi maaşının 24 bin 651 lira olduğunu kaydetti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, düzenlediği basın toplantısında , CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın öne sürdüğü "25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasıyla ilgili konuştu.

"AİLE HEKİMİ 24 BİN LİRA ALIYOR"

Güneş, Kasap'ın Mecliste, " Türkiye'de 25 bin lira alan aile hekimi yok; bir tane olduğunu göstersinler milletvekilliğinden istifa edeyim." şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Kanıtsız konuşmayacağını ifade eden Güneş, "Amacımız Fazıl Bey'in istifa etmesi değil ama doğruları bilmesi anlamında söylüyorum; normalde tabip olup aile hekimliğine geçen kişi yüzde 27'lik vergi dilimine girdikten sonra mayısta en yüksek 24 bin 651 lira alıyor, bu ocak ayında aşağı yukarı 28 bin lira civarındaydı. En düşük alan da 11 bin, 12 binlerdeydi. Uzman aile hekimlerinde bu rakam mayısta en yüksek 25 bin 500 lira, bunun en düşüğü 14 bin lira, ortalaması da 21 bin lira." bilgisini verdi.

"BUNDAN SONRASİ KENDİNE KALMIŞ"

Elindeki doktorların bordrolarını gazetecilerle paylaşan Güneş, "Sizden istirhamım bunu Ali Fazıl Bey'e verin, baksın. Bundan sonra gerisi kendine kalmış." dedi.

"VATANDAŞI KANDIRMANIN ANLAMI YOK"

Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesinde yaptığı açıklamalara işaret eden ve Ankara'daki sel felaketini hatırlatan Güneş, "Doğal afet karşısında sayın Kılıçdaroğlu ne yapabildi? Sahada gördünüz İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu vardı. Vatandaşı kandırmanın anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Fazıl Kasap, Güneş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kasap, '25 bin lira alan aile hekimi yok' dedi, AK Partili Güneş, bordroyla cevap verdi - Son Dakika

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