CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili iddialara ilişkin, "Küçük geçiş bedellerini ödenemez borçlara dönüştüren bu uygulama ivedilikle değişmeli. Kanun değişikliği gerekiyorsa da getirin bunu Meclis'te birlikte tartışalım, konuşalım. Ama bu zulme, bu HGS zulmüne hep beraber son vermemiz gerekiyor." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde otoyol geçiş ücretleri ve HGS ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin basında ve sosyal medyada gündeme gelen iddiaları değerlendirdi.

İnsanların kullandıkları otoyol geçiş ücretinin 10-20 katı borç çıktığını, itiraz edildiğinde ise daha fazla masrafla karşılaşıldığını söyleyen Kılıç, "Bu insanlar ne yapsın? İşini gücünü bırakıp her geçtiği gişenin hesabını mı tutsun? Otomatik ödeme talimatını zaten bununla uğraşmamak için veriyorlar." diye konuştu.

Kendisine otoyol geçiş ücretleri ve HGS konusunda pek çok şikayet ulaştığını belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğu vatandaş da diyor ki 'benim hesabımda zaten para var. Ya da ben ödeme talimatı vermiştim. Bununla nasıl karşıya karşı kaldım farkında değilim'. Buna rağmen bu ücretler çekilmemiş, borcunu ancak katlandıktan sonra öğrenmiş vatandaş. Her biri incelensin, geçiş kaydıyla hesap hareketleri karşılaştırılsın. Sistemin mi, bankanın mı, işletmecinin mi, kimin hatası varsa bunun bedelini vatandaş değil, hatası olanlar ödesin."

İddialara konu bir haciz ihbarnamesinde takibi yürüten avukatın Halit Buğra Kavcıoğlu olduğunu aktaran Kılıç, "Peki böyle daha kaç isim var? Bu otoyol şirketlerinin iş verdiği hukuk bürolarında kaç siyasetçinin, kaç üst düzey yöneticinin çocuğu bulunuyor? Kimlere kaç dosya verilmiş? Ne kadar ödeme yapılmış?" sorularını sordu.

CHP Grup Başkanvekili Kılıç, şunları kaydetti:

"Küçük geçiş bedellerini ödenemez borçlara dönüştüren bu uygulama ivedilikle değişmeli. Kanun değişikliği gerekiyorsa da getirin bunu Meclis'te birlikte tartışalım, konuşalım. Ama bu zulme, bu HGS zulmüne hep beraber son vermemiz gerekiyor. Vatandaş parasını yatırdığında ödeme talimatını verdiğinde işin tamamlandığından emin olması gerekiyor. Bir hata varsa da kapı kapı dolaşıp kendisini anlatmak zorunda bırakılmamalı. Siz o makamda vatandaşın hakkını korumak için oturuyorsunuz."