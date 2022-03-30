CHP'li Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonunu "Karadeniz'deki mayınlar" konusunda toplantıya çağırdı - Son Dakika
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CHP'li Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonunu "Karadeniz'deki mayınlar" konusunda toplantıya çağırdı

30.03.2022 11:50
CHP'li Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonunu "Karadeniz'deki mayınlar" konusunda toplantıya çağırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonunu "Karadeniz'deki mayınlar" konusunda toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonunu "Karadeniz'deki mayınlar" konusunda toplantıya çağırdı.

Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a yazılı başvuruda bulunarak, Karadeniz'de zincirlerinden kopan mayınlar konusunda Komisyonun toplanmasını istedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgede büyük gerilime neden olduğunu ve iki ülke dışında en çok Türkiye'yi etkilediğini belirten Özel, Türkiye'nin, bu savaş boyunca bir yandan arabuluculuk rolü üstlendiğini diğer yandan Ukrayna'daki vatandaşların tahliyesi başta olmak üzere bir dizi sorunla boğuştuğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları kaydetti:

"Bir yandan sıcak çatışma devam ederken Soçi Liman Müdürlüğünce paylaşılan bir bilgiye göre, 420 mayının zincirlerinin koptuğu ve Karadeniz'e dağıldığı ifade edilmektedir. Bu mayınlar arasında olduğu değerlendirilen bir mayın 26 Mart'ta İstanbul Boğazı'nda, bir diğer mayın ise 28 Mart'ta İğneada açıklarında tespit edilmiştir. Uzmanlar Deniz Kuvvetlerimizin mayın tarama kabiliyeti yüksek olduğuna işaret etmekte, Rusya ve Ukrayna taraflarıyla anlık istihbarat paylaşımının zorunlu olduğuna dikkati çekmektedir. Ayrıca, bu durumun NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun Boğaz'da konuşlanmasına ve Montrö'nün ihlaline sebep olabileceği değerlendirilmektedir. Karadeniz'de serseri mayınların dolaştığı ve özellikle bölgedeki balıkçılarımızın kendilerini tehdit altında hissettiği düşünüldüğünde Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu konuda önlem alıp almadığı, bu konuda nasıl bir planı olduğu noktasında kamuoyu bilgilendirilmeye muhtaçtır.

Milli Savunma Komisyonunun teamülünde, ilgili kurumlardan, yetkililerden brifing almak bulunmaktadır. Ayrıca TBMM İçtüzüğü, Milli Savunma Bakanlığı veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir yetkilinin Milli Savunma Komisyonunu bilgilendirmesine uygundur. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yüreğini ağzına getiren bu vahim süreçte kamuoyundaki endişeleri bertaraf etme konusunda Milli Savunma Komisyonunun, ilgili bakanı veya konu hakkında bilgilendirmeye yetkili üst düzey bir bürokratı toplantıya çağırması parti grubumuzun beklentisidir."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Karadeniz, Milli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonunu 'Karadeniz'deki mayınlar' konusunda toplantıya çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Özel, TBMM Milli Savunma Komisyonunu "Karadeniz'deki mayınlar" konusunda toplantıya çağırdı - Son Dakika
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