CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir? - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir?

13.10.2022 08:39
CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir?

CHP'nin başörtüsü konusundaki teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Basit bir yasa teklifi getirdik; 'hiçbir kadın, hiçbir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Kadını gündeme getirdiğimiz her zeminde, bir şekilde 'aile birliği' tartışmaya açmanın gerekçesi nedir? Kadın kadındır, bireydir, özgürdür. Aile birliği için yasal düzlem değil, ekonomik refah esastır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin kamuoyunda "başörtüsü kanunu" olarak bilinen Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi,TBMM Başkanlığı'na sunulasının ardından Anayasa Komisyonu'na sevk edilmişti.

"KADIN KADINDIR, BİREYDİR, ÖZGÜRDÜR"

Kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, iktidara yüklendi. Özkoç, şunları söyledi:

"Basit bir yasa teklifi getirdik; 'Hiçbir kadın, hiçbir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Kadını gündeme getirdiğimiz her zeminde, bir şekilde "aile birliği" tartışmaya açmanın gerekçesi nedir? Kadın kadındır, bireydir, özgürdür. Aile birliği için yasal düzlem değil, ekonomik refah esastır. Aile birliğini tartışacaksak; milyonlarca işsizi, 1,5 trilyon liraya yaklaşan hanehalkı borcunu, asgari ücretle, açlık sınırı altında çalışan milyonlarca ana babayı, yeterli beslenemeyen; yeterli beslenmediği için boyu uzamayan, büyüyemeyen 3 milyon çocuğu, ne eğitimde ne istihdamda yer bulamamış, harçlığa mecbur 2,5 milyon genci, birbirinin yüzüne bakamayan ev ahalisini konuşalım. Açlığı, yokluğu, duvarlara sinmiş çaresizliği konuşalım!"

YORUMLAR
500
Engin Özkoç: Aile Birliği İçin Yasal Düzlem Değil, Ekonomik Refah Esastır. Engin Özkoç: Aile Birliği İçin Yasal Düzlem Değil, Ekonomik Refah Esastır.

Engin Özkoç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir? - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Çip krizi Intel'i de vurdu! Binlerce çalışan işten çıkarılacak
10:02 Kılıçdaroğlu'nun acı günü! ABD'de bulunan CHP lideri cenazeye katılamadı
09:52 Muhalefet vekillerinin protestosuna neden olan, tartışmaların odağındaki Basın Kanunu'nun 29. maddesi neleri kapsıyor? İşte detaylar...
09:43 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki
09:43 Dilan Çıtak'tan kafa karıştıran hareket! Üvey babası yerine İbrahim Tatlıses'in soyadını sildi
09:36 Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti
09:27 90 dakika boyunca kalbi duran adam yaşadığı anları anlattı: Tamamen hiçlik ve hissizliğin içindeydim
09:10 Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı
09:03 Akrabası olan yaşlı kadını sokak ortasında vurdu! Aralarında husumet olduğu ortaya çıktı
09:03 Seren Serengil'den Hadise'ye olay sözler: Kocasıyla birlikteyken Ebru Gündeş'in evine girip kızı sevdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 10:12:41. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement