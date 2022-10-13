CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir?

CHP'nin kamuoyunda "başörtüsü kanunu" olarak bilinen Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi,TBMM Başkanlığı'na sunulasının ardından Anayasa Komisyonu'na sevk edilmişti.

"KADIN KADINDIR, BİREYDİR, ÖZGÜRDÜR"

Kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, iktidara yüklendi. Özkoç, şunları söyledi:

"Basit bir yasa teklifi getirdik; 'Hiçbir kadın, hiçbir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Kadını gündeme getirdiğimiz her zeminde, bir şekilde "aile birliği" tartışmaya açmanın gerekçesi nedir? Kadın kadındır, bireydir, özgürdür. Aile birliği için yasal düzlem değil, ekonomik refah esastır. Aile birliğini tartışacaksak; milyonlarca işsizi, 1,5 trilyon liraya yaklaşan hanehalkı borcunu, asgari ücretle, açlık sınırı altında çalışan milyonlarca ana babayı, yeterli beslenemeyen; yeterli beslenmediği için boyu uzamayan, büyüyemeyen 3 milyon çocuğu, ne eğitimde ne istihdamda yer bulamamış, harçlığa mecbur 2,5 milyon genci, birbirinin yüzüne bakamayan ev ahalisini konuşalım. Açlığı, yokluğu, duvarlara sinmiş çaresizliği konuşalım!"