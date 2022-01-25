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CHP'li Öztrak: Doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 27 - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 27

25.01.2022 17:28
CHP'li Öztrak: Doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 27

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz uyarıları yaptığımızda doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 54'e düşmüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz uyarıları yaptığımızda doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 54'e düşmüştü. Bugün itibarıyla doluluk oranı sadece yüzde 27'dir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Faik Öztrak, Organize Sanayi Bölgelerinin elektriğinin 3 gün kesildiğini söyleyerek, "Doğal gaz tedariki de yüzde 40 azaltıldı. Tüm Türkiye'de üretim durdu. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa böyle bir skandalla karşılaşıyoruz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. İran'dan gelen doğal gazda hemen hemen her kış sorun yaşanır. Ama bu nedenle tüm Türkiye'de üretimin durdurulduğuna ilk kez şahit olduk. Buna şaşırdık mı? Hayır. Perşembenin gelişi, çarşambadan belliydi" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve kendilerinin ağustos ayından bu yana yönetimi uyardığını hatırlatan Öztrak, "'Önümüzde kara bir kış var. Doğal gaz depolarında yeterince gaz yok' dedik. 'Böyle giderse kış günü ya gazsız kalacağız ya da çok yüksek maliyete katlanacağız, tedbir alın' dedik. Biz bu uyarıları yaptığımızda, doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 54'e düşmüştü. Bugün itibarıyla doluluk oranı sadece yüzde 27'dir. Oysa 2018 ve 2019'un Ocak aylarında depolarımızın yüzde 80'i, 2020 Ocak ayında yüzde 60'ı, 2021 Ocak ayında ise yüzde 57'si doluydu. İşin ilginç yanı biz bu verileri dillendirmeye başlayınca, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) gün gün açıkladığı, depolanan gaz rakamlarını birden bire yayımlamayı bıraktı. En son veri, 18 Ocak 2022 tarihinde kaldı. Her işlerinde bir karartma, her işlerinde bir hinlik ve tabi sonunda kapatma ve keşmekeş" diye konuştu.

CHP'li Öztrak: Doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 27
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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Doğalgaz, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 27 - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: Doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 27 - Son Dakika
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