CHP'li Öztrak: Savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Öztrak: Savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz

20.06.2022 16:57
CHP'li Öztrak: Savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz

CHP'li Öztrak: Savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğine inanıyoruzCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz.

CHP'li Öztrak: Savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da öteden beri tekrarlayarak söylüyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, çok daha fazla teşvik vereceğiz ama kimse bizim birilerinin trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemesin" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sırada basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, "Milletimiz hep bir ağızdan, 'Geliyor gelmekte olan' diye haykırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere, milletin masasının etrafında bir araya gelen 6 parti, gümbür gümbür iktidara geliyor. Milletin derdine derman olmak için; pahalılığı, yoksulluğu bitirmek için geliyor. Adalet, özgürlük ve demokrasinin teminatı, millet iradesinin tecelligahı gazi Meclis'imizi, milletin geleceğinde yeniden söz sahibi yapmak için geliyor. Biz milletimizle bir olmaya, beraber olmaya, mücadeleyi çığ gibi büyüterek 84 milyona umut olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÇOK CİDDİ BİR GIDA VE AÇLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Daha sonra ekonomiye değinen Öztrak, ülkede millete oturacak ev bırakmadıklarını belirterek, "Şu anda milletimiz çok ciddi bir konut kriziyle boğuşuyor. Milletimiz bırakın ev sahibi olmayı, artık evinin kirasını ödeyemiyor. Son bir yılda kiralar; İstanbul'da yüzde 140, Ankara'da yüzde 134, Mersin'de yüzde 146, Antalya'da yüzde 329 zam gördü. Kiracılar perişan. Ev sahipleri ile kiracıları birbirlerine düşman ettiler. Sonra gelsin pansuman, gelsin aspirin tedavisi. Kiralara geçici narh koydular. Bu da elbette çare olmadı. Ama iş Suriyelilere İdlib'de 1 milyon ev yapmaya gelince seferber oluyorlar" diye konuştu.Ucuza meyve- sebze yemenin artık hayal olduğunu dile getiren Öztrak, "Çok ciddi bir gıda ve açlık kriziyle karşı karşıyayız. Genel başkanımızın İzmir'de çiftçilerimizle beraber olduğu toplantıda, kadın çiftçilerin feryatları yürekleri dağladı. Millet inim inim inliyor. Ekmek zamlarından bunalan vatandaşlarımız, ucuz bayat ekmek alabilmek için fırınların önünde kuyruklar oluşturuyor. Memlekette kiracılar ev sahiplerini vuruyor" ifadelerini kullandı.SAVUNMA SANAYİNİ ÇOK DAHA FAZLA DESTEKLEYECEĞİZArdından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin, "CHP'li Tanrıkulu'nun, kendini Dışişleri Bakanı ilan edip silahlı insansız hava aracı üretimini durdurduğunu yazan bir paylaşımı alıntılamasına tepki yağdı. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim ki ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada CHP olarak biz savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da öteden beri tekrarlayarak söylüyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın ki biz de iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, çok daha fazla teşvik vereceğiz ama kimse bizim birilerinin trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemesin."

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Savunma Sanayii bütçesi açıklandı! Türkiye'nin Savunma Sanayii bütçesi açıklandı! CHP'li Gökçel'den, Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Tepki: 'Kahvaltısında Demir, Yemeğinde Otomobil Lastiği mi Yiyor?' CHP'li Gökçel'den, Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Tepki: 'Kahvaltısında Demir, Yemeğinde Otomobil Lastiği mi Yiyor?'
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: Savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğine inanıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement