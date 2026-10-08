CHP'li Sarıbal, fon soruşturmalarının örgütlü suçlar kapsamında yargılanmasını istedi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal, fon soruşturmalarının örgütlü suçlar kapsamında yargılanmasını istedi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, fon soruşturmalarının örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilip yargılanmasını istedi. 5 milyon lira üstü yatırıp bu yılın ağustos-eylül aylarında çekenlerin kimlik ve tutarlarının açıklanmasını, araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bu, açık ve net organize, örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilmeli ve bununla ilgili yargılama bu perspektifte yapılmalıdır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmaların gündemden düşürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Fon işlemleriyle ilgili sorumluluğu bulunan kurumların uyarılara rağmen harekete geçmediğini öne süren ve bu duruma tepki gösteren Sarıbal, sorumlu bürokratların görevlerinden alınmasını talep etti.

Söz konusu fonlara 5 milyon lira üzerinde para yatıran ve bu yılın ağustos-eylül aylarında paralarını çekenlerin kimlik, unvan ve para tutarı bilgilerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini aktaran Sarıbal, sürecin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması için araştırma komisyonu oluşturulması çağrısında bulundu.

Bu durumu, "şahitli, ispatlı, kamuoyuna yansımış ve kurumlar tarafından tespit edilmiş büyük bir soygun" olarak nitelendiren Sarıbal, "Bunu tekil, bireysel asla düşünemezsiniz. Bu, açık ve net organize, örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilmeli ve bununla ilgili yargılama bu perspektifte yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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