CHP'li Suiçmez: Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifi geri çekilmelidir

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin komisyonda görüşülmeye devam edileceğini hatırlattı.

Sahipsiz hayvan popülasyonun artmasının önemli sorun olduğunu belirten Suiçmez, buna çözüm olarak sunulan ve "hayvanların uyutulmasını" içeren yasa teklifini kabul etmediklerini bildirdi.

Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'ndaki hükümleri anlatan Suiçmez, fon oluşturularak acil eylem planı hazırlanması, kısırlaştırma yapılması ve hayvanların doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesi yönünde adımlar atılmasını istedi.

CHP'li Suiçmez, insanlarla hayvanların yaşam haklarının birlikte savunulmasını gerektiğini dile getirerek "Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi geri çekilmelidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin de gündeme geleceğini kaydeden Suiçmez, bu teklifte Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarını karşılayan düzenlemelerin bulunmadığını savundu.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümlerin tekrar yasa teklifinde yer aldığını öne süren Suiçmez, teklifte bulunan "kadının soyadına" ilişkin düzenlemenin de Anayasa Mahkemesinin kararını karşılamadığını söyledi. Sibel Suiçmez, 9. Yargı Paketi'nin de geri çekilmesini istedi.