CHP\'li Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı oldu

Politika

Cumhuriyet Halk Partisinden Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı.

Adıyaman Adliyesinde, İl Seçim Kurulu Başkanı Burak Meriç'ten mazbatasını alan Tutdere, seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyledi.

Tutdere, "Mazbatamızı aldık, inşallah şehrimizi hep birlikte ileriye ve geleceğe taşıyacağız. İnşallah bundan sonra da hep birlikte şehrimizi yöneteceğiz." dedi.

Abdurrahman Tutdere, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanlığına geçti.

Burada eski başkan Süleyman Kılınç'tan şehrin mührünü alan Tutdere, Kılınç'a şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tutdere, daha sonra belediye önünde kendisini karşılayan kalabalığa hitap etti.