CHP'li vekiller Ardahan'da partililerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li vekiller Ardahan'da partililerle buluştu

05.06.2022 00:57
CHP'li vekiller Ardahan'da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Muğla Milletvekili Burak Erbay Ardahan'da partililer ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Muğla Milletvekili Burak Erbay Ardahan'da partililer ile bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve esnaf ziyareti yapmak üzere Ardahan'a gelen CHP Milletvekilleri Mahir Polat ve Burak Erbay, CHP Ardahan İl Başkanlığı binasında partililer ile toplantı gerçekleştirdi.

Muğla Milletvekili Burak Erbay, Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz, çünkü bizler ülkeyi kuran partinin üyeleri olarak ülkeyi yönetmeye talibiz diyerek, "Ülkenin sorunlarını yerinde tespit ederek bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Ama maalesef AK Parti iktidarının ülkeye ne kadar çok zarar verdiğini de gözlemliyoruz. Yaptıkları çalışmaların yarım kaldığını buradan da gördük. Ilgar tünelinde 4 yılda 400 metre sadece ilerleyebilmiş. AK Partinin adaletsiz politikalarının Ardahan'da yansımalarını gördük maalesef. Ama buradan söz veriyoruz; Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Millet ittifakı ile iktidar olacağız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Ardahan'ın dünya cenneti bir yer olduğunu ve buralara gerekli önem ve yatırımın yapılması halinde kısa sürede gelişeceğini söyledi. Polat, "Bu topraklara emek veriliyor olsaydı, buraları kalkındırmak ve üretmek gibi bir anlayışı olsaydı bu iktidarın Ardahan dünyanın önemli kentlerinden olan İsviçre'nin önemli kentleri gibi bir yer olurdu. Hayvancılığın başkentlerinden biri olurdu. Turizmin başkentlerinden biri olurdu. Ama geldiğimizde sorun yumağı ile karşılaştığımız bir kırsal var. Hiç kimse hayatından memnun değil. Ne süt üreticisi memnun, ne süt satan insan memnun, nede kesimlik hayvan üreten insanlar hayatlarından memnun değil" dedi

Parti mutfağının çalıştığını söyleyen Polat, çözüm önerileri ile 6'lı masanın mutabık kaldığı çözüm önerileri ile birlikte Türkiye'nin karşısına çıkacaklarını söyledi. Polat, "Görüyoruz ki her alan tahrip. Önümüzdeki kış çok çetin geçecek. Temel gıdaya ulaşımda, yada ekonomik olarak ulaşımda çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Cumhuriyet Halk Partisine bu ülkenin tıpkı kuruluş döneminde kuva-i milliye'ye olduğu gibi artık ihtiyacı var. Bu bilinçle hep beraber çalışacağız" dedi.

Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Muğla Milletvekili Burak Erbay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve bazı partililer katıldı. Milletvekilleri, daha sonra Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Ağrılı Esnaf: 'Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık' Ağrılı Esnaf: 'Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık' Aksaray Ağaçörenli Malulen Emekli Vatandaş: '800 Lirayla Geçinecek Biri Varsa Gelsin' Aksaray Ağaçörenli Malulen Emekli Vatandaş: '800 Lirayla Geçinecek Biri Varsa Gelsin'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mahir Polat, Ardahan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekiller Ardahan'da partililerle buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 01:23:51. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li vekiller Ardahan'da partililerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement