Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen kariyer sınavı çağrısı: Bu sınava girmeyin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen kariyer sınavı çağrısı: Bu sınava girmeyin

07.08.2022 20:46
Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen kariyer sınavı çağrısı: Bu sınava girmeyin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MEB tarafından öğretmenleri "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" gibi kategorilere ayırmak üzere yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi ve Sınavına tepki gösterdi. Öğretmenlere bir çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve öğretmenleri adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere kategorilere ayırmak için yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi ve Sınavına tepki gösterdi.

ÖĞRETMELERE "SINAVI GİRMEYİN" ÇAĞRISI

Sınavı son derece rencide edici bulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, öğretmenlere bir de çağrıda bulunarak bu sınava girmemelerini ve çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak bulacaklarını ifade etti.

"RENCİDE EDİCİ"

Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen kariyer sınavı çağrısı: Bu sınava girmeyin
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen kariyer sınavı çağrısı: Bu sınava girmeyin - Son Dakika


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