Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen kariyer sınavı çağrısı: Bu sınava girmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve öğretmenleri adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere kategorilere ayırmak için yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi ve Sınavına tepki gösterdi.
Sınavı son derece rencide edici bulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, öğretmenlere bir de çağrıda bulunarak bu sınava girmemelerini ve çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak bulacaklarını ifade etti.
Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz" dedi.
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