CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde saat 22'yi işaret ederek paylaştığı bir videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini hedef alarak "kaçacakları" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert yanıt veren Erdoğan, 1 milyon liralık tazminat davası açacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs darbesinin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"YATSI NAMAZLARI GELDİ GEÇTİ"

Menderes ve arkadaşlarının, CHP'ye yakın basın yayın organları tarafından yalan olduğu bilinen haberlerle yıpratılmaya çalışıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O günkü gazete haberlerine şöyle bir göz gezdirmek bile bu sınır tanımaz iftira furyasının ulaştığı vahim boyutları görmek için yeterlidir. Aynen şimdiki CHP gibi. Yaptığı ne? Sadece iftira. Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya? Ne zaman şu yalanı bir kenara koyacaksın ya? Yatsı namazları geldi geçti. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor ama geçti. Ama bu adamda böyle bir şey yok. Çünkü yatsıyla da alakası olmadığı için süreç böyle gidiyor. Merhum Menderes'in Kars ve Ardahan'ı Ruslara satmak istediğinden Cumhurbaşkanı Bayar'ın banka hesabında 103 milyon lira bulunduğuna, Fatin Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği arabanın altınla kaplandığından, yüzlerce öğrencinin cesetlerinin kıyma makinesinden geçirildiğine, Hasan Polatkan'ın zimmetinde 4 milyon lira çıktığından Menderes ve Bayar'ın, az önce o belgeyi gösterdim, 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırdıklarına kadar yüzlerce deli saçması iftira darbeciler tarafından hazırlanıp CHP yönetimi tarafından dillendirilmiş, yayılmıştır. Bunun yanında dönemin CHP Genel Başkanı, ordumuz başta olmak üzere kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak, devleti işlemez, hizmet üretemez hale getirmeye çalışmıştır." dedi

"CHP GENEL MERKEZİ İFTİRANIN MERKEZİ KONUMUNDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesi ve tercihlerine yönelik düşmanlığın işareti olan bu siyaset tarzının aradan geçen 62 yıla rağmen halen sürdürüldüğünü vurgulayarak, "CHP Genel Merkezi, tıpkı 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi bugün de iftiranın, yalanın, kışkırtmanın merkezi konumundadır. Siyaset üretemeyenler, eser ve hizmet üretemeyenler bugün de fitne üretmenin, nifak üretmenin, yılan dilleriyle siyaseti zehirlemenin çabası içerisindeler. CHP, mevcut Genel Başkan'ın elinde siyasi ahlak yoksunlarının cirit attığı, FETÖ'den DHKP-C'sine kadar terör örgütlerinin melce bulduğu bir provokasyon üssüne dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.