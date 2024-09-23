CHP Lideri'nden Pilotlara Başsağlığı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlar Ünal Aster ve Emir Gulal Nalcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden uçuş öğretmeni pilot Ünal Aster ve öğretmen adayı pilot Emir Gülal Nalcı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."