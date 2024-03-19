CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir canlı yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

19.03.2024 12:52  Güncelleme: 13:04
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CHP lideri Özgür Özel'in partisinin gençlik kollarının etkinliğinde gençlerin darbe yapması halinde teslim olacağı yönünde açıklamalarda bulunmasına AK Parti'den tepki geldi.

"CHP'DE DEMOKRASİ AÇIĞININ NE KADAR FAZLA OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerini eleştirerek "CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir." dedi.

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur.

CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…

Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, partisinin gençlik kollarının etkinliğinde 15 Temmuz darbe gecesini anlattığı konuşması sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum.

Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım."

CHP lideri Özel\'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti\'den sert tepki

Ömer Çelik, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'in 'Gençler darbe yapsın teslim olurum' çıkışına AK Parti'den sert tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Abuzer Kadayıf: Zihniyete bak 40 14 Yanıtla
  • sait turk: gençlerden oy almak için daha dürüst birşeyler bulun, mesela onlara ne katabilirsiniz! bu ülke Darbelerden çok çekti nasıl bir zihniyet bu? 14 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: özgür özel komedi dükkanı gibi. 5 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki - Son Dakika
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