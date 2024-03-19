CHP lideri Özgür Özel'in partisinin gençlik kollarının etkinliğinde gençlerin darbe yapması halinde teslim olacağı yönünde açıklamalarda bulunmasına AK Parti'den tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerini eleştirerek "CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir." dedi.
Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır.
CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur.
CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…
Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir."
Özgür Özel, partisinin gençlik kollarının etkinliğinde 15 Temmuz darbe gecesini anlattığı konuşması sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum.
Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım."
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel'in 'Gençler darbe yapsın teslim olurum' çıkışına AK Parti'den sert tepki - Son Dakika
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