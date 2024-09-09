CHP MYK Toplandı: Kurultay Sonuçları Değerlendirildi

Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, hafta sonu gerçekleştirilen İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın sonuçları değerlendirilecek.

Genel başkan yardımcılarının kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı toplantıda, iç ve dış politikada yaşanan gelişmeler ile ekonomi ve etkinlik takvimi de masaya yatırılacak.