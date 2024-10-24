CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

24.10.2024 13:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Merkezi'nde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısı gündemiyle yapılan toplantı, 2 saat sürdü.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle kritik bir süreçten geçildiği ve başka terör saldırılarına karşı iç güvenlik konusunun dikkatle ele alınması gerektiği gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki parti yöneticilerinin, terör saldırısında şehit olanların cenaze törenlerine katılacakları ve hastanede tedavi görenleri ziyaret edecekleri, ardından MYK'nin aynı gündemle akşam saatlerinde ikinci kez Parti Genel Merkezi'nde toplanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Güvenlik, Politika, ankara, Terör, Son Dakika

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