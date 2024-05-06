CHP Milletvekili Cevdet Akay, memur servislerinin kaldırılmasına karşı çıkıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Cevdet Akay, memur servislerinin kaldırılmasına karşı çıkıyor

CHP Milletvekili Cevdet Akay, memur servislerinin kaldırılmasına karşı çıkıyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tasarruf tedbirleri kapsamında memur servislerinin kaldırılacağı iddiasına karşı çıktığını belirtti. Akay, memur servislerinin kaldırılmasının halka verilen hakların geri alınması anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca, kamu bankası yöneticilerinin liyakat sahibi olmayan kişileri atadıklarını iddia eden Akay, bu durumun araştırılmasını istedi.

06.05.2024 13:27
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, memur servislerinin kaldırılmasına karşı olduklarını söyledi.

Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tasarruf tedbirleri kapsamında memur servislerinin kaldırılacağı iddiasına ilişkin, "Ekonomik çıkmazdan memur servislerine kısıtlama koyarak çıkamayız. Kamuda tasarruf ederken sadece halka verilen hakların geri alınmasından mı söz ediyoruz?" dedi.

Hükümetin memurların hakkına sınırlama getirdiğini savunan Akay, "Buraya gelinceye kadar tasarruf edilecek o kadar konu var ki... Zaten memur zor şartlarda çalışıyor, servis araçlarına niye müdahale ediyorsunuz? Biz servis araçlarının kaldırılmasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Akay, bazı kamu bankası yöneticilerinin, liyakat sahibi olmadıkları halde akrabalarını veya kendilerine yakın kişileri yöneticisi bulundukları bankalara atadıklarını iddia etti.

Konunun araştırılmasını isteyen Akay, "Binlerce işsiz mezun öğrenci işe girmek için sınavlara girerken, atanamayan yüz binlerce öğretmen varken, binlerce vatandaşımız hak ettiği halde mülakatta elenirken bu kişilerin usulsüzce atanmasına müsaade ediliyor. Eş, dost ve akrabalarının da belirli makamlara atanması gerçekleşiyor. Bu usulsüzlük, aymazlık neden?" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Cevdet Akay, memur servislerinin kaldırılmasına karşı çıkıyor - Son Dakika

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