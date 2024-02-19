CHP Milletvekili Cevdet Akay: Yabancı şirketlerle maden aranmasından vazgeçilmeli

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Yabancı şirketlerle maden aranması işlerinden vazgeçilmesi, milli şirketlerle aramaların yapılması ve kaynakların ülkemizde kalmasının sağlanması gerekiyor." dedi.
Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Toprak altında kalan işçilerin bir an önce bulunmasını isteyen Akay, işçilerin ailelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olayın bir facia olduğunu, göz göre göre geldiğini ifade eden Akay, madenin 2022 yılında yaşanan sızma nedeniyle 3 ay kapatıldığını, ardından çalışmalarına devam ettiğini ve bu facianın meydana geldiğini söyledi.
Siyanürle maden araması yapılan yerleri bir harita üzerinde gösteren Akay, bu yöntemin bütün bölgelere yayıldığını ve patlamaya hazır bir volkan gibi olduğunu kaydetti. Akay, İliç'teki olayın bir daha yaşanmaması için siyanürle altın madenciliği yapılan yerlerin bir an önce kapatılmasını istedi.
İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede atık su havuzunun yanında diri fay hattı olduğunu belirten Akay, bu fay hattının araştırılmasını talep etti.
Maden aramasına yönelik önerilerde de bulunan Akay, "Yabancı şirketlerle maden aranması işlerinden vazgeçilmesi, milli şirketlerle aramaların yapılması ve kaynakların ülkemizde kalmasının sağlanması gerekiyor." diye konuştu.
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