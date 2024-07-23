CHP Milletvekili Gürer, çiğ süt üretiminde düşüşe karşı önlem alınmasını talep etti - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer, çiğ süt üretiminde düşüşe karşı önlem alınmasını talep etti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ağustosta hava sıcaklığındaki artış nedeniyle çiğ süt üretiminde yaşanabilecek olası düşüşe karşı önlem alınmasını talep etti. Gürer, süt piyasasındaki belirsizlik ve kırılganlığın besicileri olumsuz etkilediğini belirterek, talep daralması nedeniyle hedefi tutturamayan sanayicinin süt alım fiyatlarını kırma noktasında girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

23.07.2024 12:58
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ağustosta hava sıcaklığındaki artış nedeniyle çiğ süt üretiminde yaşanabilecek olası düşüşe karşı önlem alınmasını talep etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, süt piyasasındaki belirsizlik ve kırılganlığın besicileri olumsuz etkilediğini belirterek, talep daralması nedeniyle hedefi tutturamayan sanayicinin süt alım fiyatlarını kırma noktasında girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Bahar aylarında başlayan çiğ süt üretimindeki artışın hava sıcaklığının yükselmesi sonucu temmuzdan sonra düşüşe geçebileceğini bildiren Gürer, "Ağustos ayında bir süt krizinin yaşanması olasıdır." dedi.

Besici kazanamazken vatandaşların pahalıya süt aldığını söyleyen Gürer, ithal tereyağın çiğ süt üreticisinin önündeki önemli engellerden biri olduğunu ifade etti.

Sanayicinin "elindeki süt tozunu ihraç edemediği için süt alımını daralttığı" bahanesiyle alım fiyatını düşürmeye çalıştığını kaydeden Gürer, Türkiye'de 2023'te 687 ton, 2024'ün ilk 5 ayında ise 340 ton süt tozu ithal edildiğini anlattı.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, süt tozu ithalatının durdurulması, hayvan refahını sağlayacak yatırımlara ağırlık verilmesi, süt üretiminde yaşanacak düşüş de dikkate alınarak bu konuda önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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