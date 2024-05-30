CHP Milletvekili Gürer: Sahipsiz Hayvanlar için Uyutma Yöntemine Karşıyız - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer: Sahipsiz Hayvanlar için Uyutma Yöntemine Karşıyız

CHP Milletvekili Gürer: Sahipsiz Hayvanlar için Uyutma Yöntemine Karşıyız

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin, 'Uyutma olayına CHP olarak karşıyız. Ancak bu sorunun çözümü için de hayvanları yok etmeden, kısırlaştırma başta olmak üzere farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.' dedi. Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2004 yılında yapılan yasal düzenlemeyle belediyelere verilen kısırlaştırma sorumluluğunun farklı nedenlerle aksaması nedeniyle sahipsiz hayvan sorununun yaşandığını söyledi.

30.05.2024 13:27
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin, "Uyutma olayına CHP olarak karşıyız. Ancak bu sorunun çözümü için de hayvanları yok etmeden, kısırlaştırma başta olmak üzere farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2004 yılında yapılan yasal düzenlemeyle belediyelere verilen kısırlaştırma sorumluluğunun farklı nedenlerle aksaması nedeniyle sahipsiz hayvan sorununun yaşandığını söyledi.

Pandemi süreci sonrası sahipsiz hayvan sayısının arttığına dikkati çeken Gürer, sahipsiz köpeklerin üremesinde bir artışın olduğunu, kısırlaştırma faaliyetlerinde de yeterli çalışmaların sağlanamadığının genel bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Gürer, konuyla ilgili 2020 yılında TBMM'de kurulan araştırma komisyonunda soruna çözüm olarak çeşitli önerilerde bulunulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Çözüm olarak Hayvan Hakları Fonu kurulması, belediyelerin emlak, çevre vergileriyle, şans oyunları ve kesilen idari para cezalarından yaratılacak fon ile etkin bir kısırlaştırma seferberliği başlatılması önerilmişse de bugüne kadar bu yönde bir adım atılmamıştır. Şu an gündemde olan yeni düzenlemede ise sokak köpeklerinin belediyelerce toplanması, sahiplendirilmesi ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeğin uyutulmasının yer alacağı ifade edilmektedir. Uyutma olayına CHP olarak karşıyız. Ancak bu sorunun çözümü için de hayvanları yok etmeden, kısırlaştırma başta olmak üzere farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bir fon oluşturulması, bu kaynağın yalnızca bu amaçla kullanılması esas alınmalıdır."

Hayvanları sokağa terk edenlere verilecek cezaların arttırılması, kırsal kesimdeki evcil hayvanların kısırlaştırılmasına öncelik verilmesi ve sahiplenmeyi teşvik etmek için mama desteği sağlanmasının faydalı olacağını anlatan Gürer, uyutma yönteminden vazgeçilerek kısırlaştırmanın tercih edilmesi ve saldırgan hayvanların bakımevlerinde tutulması uygulamasının daha doğru olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Gürer: Sahipsiz Hayvanlar için Uyutma Yöntemine Karşıyız - Son Dakika

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