CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesi Yönetmeliği'ni Danıştay'a taşıdı

Politika

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'in iptali istemiyle Danıştay'da dava açtığını bildirdi.

Alp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 22 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtığını ifade eden Alp, yönetmeliğin iptal edilmemesi halinde üreticilerin üretim araçlarından mahrum kalacağını söyledi.

Anadolu çiftçisinin çok uluslu şirketlerle sözleşmeli üretime mecbur kalacağını savunan Alp, "Yönetmelik yoluyla, çiftçimizin ipotekli ve hacizli olan arazileri bankalar tarafından önce alacağa mahsuben alınacak, sonra da Bakanlık eliyle kiraya verilerek bir anlamda arazi bankacılığının yolu açılacaktır." dedi.

Yönetmeliğin, hissedarları kiralamada öncelikli grup içerisinde saymadığını, tarımsal alandaki vakıf ve derneklerin kiralamada öncelikli grupta yer aldığını belirten Alp, yönetmeliğin toprak gasbını amaçladığını savundu. CHP'li Alp, yönetmeliğe üreticilerin itiraz ettiğini belirtti.