CHP Milletvekili Melih Meriç: Deprem bölgesindeki kentlerin sorunları çözülemedi

Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, deprem bölgesindeki kentlerin sorunlarının çözülemediğini savundu.

Meriç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te altyapı ve konut konularındaki problemlerinin giderilemediğini kaydetti.

Konteynerlerde yaşam mücadelesi verenlerin olduğunu ifade eden Meriç, teslim edilen konutların eksikliklerinin olduğunu, vatandaşlara evlerin devrinin yapılmadığını belirtti.

Deprem bölgesindeki vatandaşların problemlerine ilişkin tüm milletvekilleriyle yerinde tespitler yapılmasını öneren Meriç, depremlerin ardından bölgedeki şehirlerin sorunlarının çözülemediğini söyledi.

Kentte 450 bin Suriyelinin bulunduğunu belirten Melih Meriç, vatandaşların bu konuda da bazı şikayetlerinin olduğunu dile getirdi.