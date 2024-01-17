 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Milletvekili Sibel Suçimez, SMA hastalığına dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Milletvekili Sibel Suçimez, SMA hastalığına dikkat çekti

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suçimez, oğlu Demir Ali SMA hastası olan Ezgi Kara Bayraktar ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek SMA hastalığına dikkat çekti. Suçimez, hukukçuların hak temelli yaklaşımını vurgulayarak, devletin merhamet duyguları yerine hak temelli çözümler sunmasını istedi. Ezgi Kara Bayraktar ise SMA hastalığının bir salgın olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'de gen terapisi için insanların kampanya yapmak zorunda kaldığını ve devletin bu insanlara destek olması gerektiğini ifade etti.

CHP Milletvekili Sibel Suçimez, SMA hastalığına dikkat çekti
17.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 15:53
Abone Ol

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suçimez, SMA hastalığına dikkati çekti.

Suiçmez, Meclis'te, oğlu Demir Ali SMA hastası olan Ezgi Kara Bayraktar ile basın toplantısı düzenledi.

Hukukçuların her şeye hak temelli baktığını dile getiren Suiçmez, "Dolayısıyla merhamet duyguları üzerinden değil, hak üzerinden gerçekleşeceklerin devlet eliyle gerçekleşmesini isteriz." diye konuştu.

Suiçmez'in söz verdiği Ezgi Kara Bayraktar da SMA hastalığının Türkiye ve dünyada bir salgın olarak nitelendirilmesi gerektiğini kaydetti.

SMA'nın artık çaresiz bir hastalık olmadığını ancak Türkiye'de gen terapisi için insanların kampanya yapmak durumunda bırakıldığını söyleyen Bayraktar, "Bu insanların esasında devletimiz eliyle desteklenmemesi için hiçbir sebep yok." dedi.

Bayraktar, "Anne olarak diyorum ki her türlü tedaviye Türk çocukları ulaşabilir olmalı. Ben, Türkiye'de ilacına ulaşamadığı için ölen bir bebeğin 'melek oldu' haberini almak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Trabzon, Kara, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Sibel Suçimez, SMA hastalığına dikkat çekti - Son Dakika


16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?

Son Dakika
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:51:02. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Sibel Suçimez, SMA hastalığına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement