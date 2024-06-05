CHP Milletvekili Suiçmez, SGK'nin resmi ilan limitine uymadığını söyledi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Suiçmez, SGK'nin resmi ilan limitine uymadığını söyledi

CHP Milletvekili Suiçmez, SGK\'nin resmi ilan limitine uymadığını söyledi

TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi ilan limitine tasarruf gerekçesiyle uymadığını ve bu durumun devleti zarara uğrattığını belirtti. Suiçmez, SGK'nin yüksek ilan ücretleri yerine doğrudan temin ilanlarının halka duyurulması gerektiğini vurguladı ve tüm milletvekillerini bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

05.06.2024 18:21
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TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğünün (SGK) resmi ilan limitine tasarruf gerekçesiyle riayet etmediğini, bu uygulamayla devletin zarara uğradığını söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, SGK'nin son zamanlarda yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü resmi ilan limitine tasarruf gerekçesiyle riayet etmediğini savundu.

Geçmişte 500 bin lira ve üzeri değere sahip gayrimenkul satışlarının yerel basında ilan edilerek kamuoyuna duyurulduğunu aktaran Suiçmez, "Ancak şimdi internet, haber sitelerinde on binlerce kişiye ulaşan bu ilanların rayiç bedeli 2.5 milyon liraya çıkartılmış durumdadır. Yani SGK artık yalnızca 2.5 milyon lira ve üzerindeki gayrimenkul ilanlarını medyaya gönderecek, 2.5 milyon liranın altındaki ilanları ise kurum içerisindeki ilan panolarında duyuracaktır." diye konuştu.

Suiçmez, SGK'nin bu kararını yerel basının yüksek ilan ücretleriyle açıkladığını ancak tasarruf edilmesi gereken esas hususun, halka duyurulmadan yapılan doğrudan temin ilanları olduğunu kaydetti.

Bu ilanların daha geniş kitlelere ulaştırılarak rekabet ortamının sağlanması ve böylece devletin kazancının arttırılması gerektiğini belirten Suiçmez, "İlanların geniş kitlelere duyurulması yerine tasarruf adı altında kesilmesi veya rayiç bedelinin yükseltilmesinin devleti daha fazla zarara uğratacağı ve bazı kişilere ise menfaat sağlayacağı çok net ve açıktır. Tüm milletvekillerini tasarruf adı altında yapılan bu garabete karşı çıkmaya ve yerel basının hukukunu korumaya çağırıyorum."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Suiçmez, SGK'nin resmi ilan limitine uymadığını söyledi - Son Dakika

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