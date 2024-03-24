CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras, Denizcilerle Buluştu

Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da denizcilerle buluştu. Muğla için hayata geçirilecek projelerini anlatan Aras, trafik, imar, liman ve Bodrum'un sorunlarına yönelik çözüm önerilerini anlattı. Ziyarette Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç ve Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan katılım sağladı.

"Denizcilik A.Ş'yi hemen kuracağız"

Muğla Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesi durumunda Denizcilik A.Ş iştirakini kuracağını söylen Aras, Denizcilik A.Ş. yönetimine Deniz Ticaret Odalarından ve Denizciler Derneğinden üyelerin olacağını belirtti. Aras, "Buralar MUTTAŞ'a bağlı. Bu doğru değil. Taksiyle dolmuşu da, otobüsü de veya elli metre motor yatıda aynı şirketin yönetmesini doğru bulmuyoruz. O yüzden Fethiye, Marmaris, Bodrum limanlarında onların içinde barındıran bir iştirak kuracağım. Denizcilik A.Ş. ve bu Denizcilik A.Ş. yönetimine Deniz Ticaret Odalarımızdan veya sizlerin uygun gördüğü denizciler derneğimizin uygun arkadaşlarımızdan yönetim kurullarında görev vererek, görev aldırarak, yönetim kurullarına yerleştirerek kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Denizcilik A.Ş.'yi hemen kuracağız. Hazırlığını yaptık" diye konuştu.

"Bir metrekare yeri imara açmadık"

İmar planlarından kaynaklanan sorunlara değinen Aras, Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde hiçbir yeri imara açmadığını açıkladı. Planlama yetkisinin Turizm Bakanlığı'nda olduğu hatırlatan Aras, "Büyükşehir öncesi 11 ayrı belediye, 56 ayrı imar planı yapmış. Son 5 yılda biz hiç yeni bir plan yapmadık. Bir metrekare yeri dahi imara açmadık. Bazen bana Cennet koyu peşkeş çekti diyorlar. Kimin yetkisinde de kime peşkeş çekiyor arkadaş? Orası Turizm Bakanlığının geçmişindedir. Planlama yetkisi Turizm Bakanlığı'ndadır. Planı yapan da Turizm Bakanlığı'dır. Satan da, özelleştirme dairesidir. Bizle alakası yok. Yani bir belediye başkanının böyle bir yetkisi var mı? Üzerinde tekrar çalışma yapacağız. Yani şu anda kaçak yapılaşma ile o kadar mücadele vermemize rağmen maalesef engelleyemiyoruz. Bunda tabii iktidarın da payı var. Çıkıp demiyorlar ki ben imar affı çıkarmayacağım. Hiçbir şekilde böyle bir şey duymadım. Defalarca çağrı yaptık. İmar affı çıkarmayacağım deyin. Hiçbir şekilde söylemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bodrum-Marmaris arası feribot seferi"

Bir deniz trafiği oluşturmayı planladıklarını ifade eden Aras, Bodrum Çamlı arasında arabalı feribot sefer düzenleyeceklerini söyledi. Aras, "Bunun da yerlerine kadar her şeyi belirledik. Nereden nereye gider? Mevcut yerde oraya yanaşabileceği bir iskele var mı? Yok mu? Bunların hepsini planladık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk yapacağımız işlerden birisi Bodrum Marmaris arasında Marmaris'e bu kadar yol dolaşmadan gidecek bir arabalı feribot. Marmaris Çamlı Mahallesine indireceğiz, Marmaris'e oradan gidecekler. En azından araç trafiğini, havaalanı trafiğini, o tarafa Datça'ya, Marmaris'e gidecek olanı kurtarmış olacağız" dedi. - MUĞLA