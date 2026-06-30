CHP Muğla İl Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP Muğla İl Başkanı Görevden Alındı

CHP Muğla İl Başkanı Görevden Alındı
30.06.2026 22:03
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CHP MYK, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve yönetimini görevden aldı, 26 il başkanında değişiklik yaptı.

CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve yönetimi görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısında 26 il başkanlığıyla ilgili değişiklik kararı alındığını açıkladı. Bu kapsamda CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve yönetiminin görevden alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca Muğla, Denizli, Eskişehir, Sinop, Kars, Mardin ve Tunceli il başkanlarının tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Muğla İl Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika

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