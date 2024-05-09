CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'ya 10. yıl anma törenleri için geliyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'ya 10. yıl anma törenleri için geliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma\'ya 10. yıl anma törenleri için geliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma maden faciasının 10. yılında Soma'ya gelecek. Özel ve beraberindeki heyet, Soma'da çeşitli etkinliklere katılacak. Ziyaret kapsamında CHP MYK Toplantısı da Soma'da yapılacak.

09.05.2024 16:08  Güncelleme: 16:25
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel beraberinde partinin MYK üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle birlikte 13 Mayıs Pazartesi Günü 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 10. yılında Soma'ya gelecek. CHP MYK Toplantısının da Soma'da yapılacağı açıklanırken, Özel ve beraberindeki heyet gün boyu Soma'da çeşitli etkinliklere katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs Soma maden faciasının 10. yıl anma törenleri kapsamında Soma'ya geliyor. Özel'in Genel başkan olduktan sonraki Soma'ya ilk ziyaretinde CHP MYK Üyeleri ile çok sayıda CHP'li vekilin de eşlik etmesi bekleniyor.

Soma ziyaretine CHP'den Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur'u ziyaret ederek başlayacak olan Özel ve beraberindeki heyet daha sonra Emin Hıdır Bey Camiinde yapılacak olan Hatim Duası ve Mevlit programına katılacak. CHP Soma İlçe Başkanlığında yapılacak olan CHP MYK Toplantısının ardından maden şehitlerini anma yürüyüşüne katılacak olan Özel ve CHP heyeti daha sonra Soma Maden Şehitliğini ziyaret edecek. Maden şehitlerinin ailelerinin onuruna akşam yemeği düzenleyecek olan Özel Soma'daki son programında Gündüz Beder Kültür Merkezinde Soma Belgeseli gösterimine katılacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Maden, Soma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'ya 10. yıl anma törenleri için geliyor - Son Dakika

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