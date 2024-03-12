CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret etti

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret etti

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret ederek, 'Bu takım hepimizin, bir araya gelerek Bursaspor için bir güç oluşturabiliriz' dedi.

12.03.2024 16:24  Güncelleme: 16:38
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CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret ederek, "Bu takım hepimizin, bir araya gelerek Bursaspor için bir güç oluşturabiliriz" dedi.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Sinan Bür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve belediye meclis üyesi adayları katıldı.

Bursaspor'un içinde bulunduğu durumun herkes için üzücü olduğunu ifade eden Şadi Özdemir, takımıneski günlerine kavuşması için yeniden bir güç oluşturulabileceğini vurguladı. Bursaspor'un, bu şehrin insanlarının el ele vermesiyle yeniden ayağa kalkabileceğini ifade eden Özdemir, "Bursaspor kentimizin en önemli değerlerinden, markalarından biri. Binlerce insanın kalbi onunla atıyor, başarılarıyla seviniyor, başarısızlıklarıyla üzülüyor. Ne yazık ki bu markanın son yıllardaki hali hepimizi derinden üzüyor. Bu şehre büyük gurur yaşatan Bursaspor'u yeniden Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkarmalıyız. Siz yönetin, biz destekleyelim. Buranın topraklarından yararlananlarla bir araya gelerek bir şeyler yapmalıyız" dedi.

Bursaspor Başkan Sinan Bür ise son ana kadar zor günleri atlatmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi. Son maça kadar inançları olduğunu belirten Sinan Bür, finansman sıkıntıları olduğunu belirterek, takıma daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetimini ziyaret etti - Son Dakika
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