CHP'nin 38. Kurultayı İptal Edildi

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' nedeniyle malul olduğu tespiti ile iptaline karar verdi. Mahkeme, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük soruşturması başlatırken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Mahkeme 24 Ekim'de görülen duruşmada, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan asıl davanın 'konusuz' kaldığını belirterek, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, birleşen dosyalar yönünden yaptığı değerlendirmede, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davayı, davayı açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

'KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davalarda istinaf incelemesini tamamladı. Daire, Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerini birlikte değerlendirerek kurultay süreçlerine ilişkin inceleme yaptı. Kararda, Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi dosyaları kapsamında toplanan deliller, ifade tutanakları ve resmi kurumlardan gelen bilgi ve belgelerin birlikte değerlendi.

KURULTAY İPTAL EDİLDİ

İstinaf incelemesinde, ilk derece mahkemesinin 'konusuzluk' değerlendirmesi hukuka uygun bulunmadı. Daire, sonradan yapılan olağanüstü kongre ve kurultayların, önceki kurultayda bulunduğu değerlendirilen hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmayacağı kanaatine vardı. Mahkeme, CHP'nin 38'inci Olağan Seçimli Kurultayı'nın 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) nedeniyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Kurultayın iptal edilmesi nedeniyle sonrasında yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların da iptaline hükmedildi. 38'nci Olağan Seçimli Kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

08/10/2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle malul olduğu tespiti yapıldı. Kongrenin iptali ile kongre tarihinden önceki duruma dönülmesine, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine devam etmelerine karar verildi.