CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı - Son Dakika
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Politika

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

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CHP'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan, elindeki konuşma kağıdını yırtarak CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür etti. AK Parti'den CHP'ye geçtiğini belirten Arslan, "Kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım. Ben depremzede kadınım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum." dedi.

08.03.2025 14:30  Güncelleme: 14:40
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CHP, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Varsa, Yaşam Var" etkinliği düzenledi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür özel ile partili kadınlar ve milletvekilleri katıldı. Özgür Özel'den önce kürsüye çıkan kadınlar konuşma yaparken, depremzede Pınar Arslan'ın konuşması etkinliğe damga vurdu.

"KİM BENİM YANIMDAYSA BEN ONUN YANINDAYIM"

Pınar Arslan, konuşmadan önce elindeki kağıdını yırttı. Özgür Özel ile CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'ya teşekkür eden Arslan, "Bugün bu tesettürümle ve ben CHP'liyim. AK Parti'den CHP'ye geçtim. Kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım. Pınar Arslan ben depremzede kadınım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum." diye konuştu.

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

"BÜTÜN KADINLARIN SESİ OLMAK İÇİN BURADAYIM"

Arslan'ın konuşmasının tamamı şöyle: "Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Sayın Milletvekili Asu Kaya. Sizinle gurur duyuyorum. Bugün bu tesettürümle Ve ben CHP'liyim. AK Parti'den CHP'ye geçtim. Kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım. Pınar Arslan ben depremzede kadınım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum. Bağırayım değil mi? Anneyim ve babayım ve Asu Kaya beni tanımasaydı belki bugün burada konuşma yapamayacaktım.

Sesim oldu. Sayın belediye başkanımız Adıyaman Abdurrahman Tutdere'ye Çok teşekkür ediyorum. Kasım ayında kadınların sesi oldu. Çünkü bizi çok seviyor. Dostumuz o. Ve 23 yıl sonra CHP kazandı Adıyaman'da. Ben gurur duyuyorum. Çünkü deprem sırasında herkesin canı gitmişti ve siyaseti konuştular. O acı günümüzde. Ve herkes yönünü belirledi. Çok şükür. Elhamdülillah. Biz 19 kadın bir araya gelerek depremde yaşadığımız acıları hep beraber sayın belediye başkanımız sayesinde altını bastırmak zorundayım.

Onun sayesinde sesimiz oldu. Bütün her şeyi maddi ve manevi bütün desteği verdi bizlere. Tesettürlü açık. Bunu dinlemedi. Ben bu kıyafetimle kamera taşıdım. Kameraya ben aşığım. Kamera taşıdım ve bütün acılarımızı çektik. Çok acı bir şekilde. Her çektiğimde gözyaşlarımla çektim. Ve ben belediye başkanımızın 04.17 tam deprem sırasında saat kulemiz durdu. Temsil olarak kaldı. Ve ismimiz de filmimizin ismi ismi de o oldu. Ve o sırada Çok özür diliyorum. Çok heyecanlanıyorum. İster istemez bir Instagram'da bir proje duydum. Başlık kadın ve belgeseldi. Hemen Pınar kalk git dedim. Ve kalktım, gittim. İyi ki de gittim. Ben yüzümüz falan çekilecek zannettim.

Meğer biz kameraman kurgu her şeyi biz yapacağız. Neden olmasın? Memleketim için yaparım dedim ve yaptım. Şu anda İzmir'de belgeselimiz yayınlanıyor ve ben bütün kadınların sesi olmak için buradayım. Tekrardan ekibime dahil olmak istiyorum. Bütün sesimizi duyurmak için buradayım. Ve ben belgeselde kameraman, sunucu artı sosyal medyacıyım. Bu kıyafetle. Her şeyi gelişi güzel konuşmak istedim. Çünkü bu kağıt parçalarına mahkum yaşamak istemedim. Ve Atatürk'ün dediği gibi Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Din adamları ateistmiş diye nereden biliyorlarsa ben de bilmiyorum, ateistmiş diye sevmiyorlarmış. Ben onunla hiçbir zaman ilgilenmedim. Onun komutan oluşuyla bize böyle güzel bir miras, güzel bir Türkiye bıraktığı için çok mutluyum ve gurur duyuyorum onunla.

Kadınların sesi oldu. Hangi dinle ilgilendiği beni hiç ilgilendirmiyor. Madem laiksek ve biz bu kıyafetle herkes gerçekten samimi duygularımla söylüyorum. Dünden beri herkes bana çok iyi davranıyor. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla eğiliyorum. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Yakamızdaki Umut Çiçeği'ni herkes ilmek ilmek dokudu."

CHP\'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

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Son Dakika Politika CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • @abdyrahym:
    o ablanin gerçek kapali oldugunu düşünmüyorum chp tiyatro oyunlariyla meşhur not hiçbir parti tutmuyorum 296 105 Yanıtla
  • koc4414:
    CHP BU SAÇMA ŞOVLARDAN BIKMADI MALESEF.. 246 81 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    chp siyaswtini hic degismiyor!! depremzwdeler oy vermiyence nasil mobbing her yerde kivuldugunu bilmeyen mi var!!! 208 50 Yanıtla
  • 81855655As:
    akp li olduğunu hiç düşünmiyorum. 175 42 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    bu hanım kızımız chp ye oy çıkmadığı zaman depremzedelere yapılan yardımlar için “ bilseydik yspmazdık, haram olsun” dediklerini unutmuş sanırım… 163 25 Yanıtla
  • ayd121212:
    Tam olarak ne demek istediğini anlayan varmı?? Filmin sonunu beklemek lazım. 126 23 Yanıtla
  • Ercan Mengü:
    CHP nin tesettürlü kadınlara ne kadar mesafeli olduğunu anlatmaya gerek yok.Allah ayetlerde şunu söyler! Sizi ancak kendi kendinizi kandırabilirsiniz.Başka söze gerek yok ?? 116 26 Yanıtla
  • Tekno Guide:
    CHP nin klasik şovu. Başörtülüleri hiç sevmeyen bir partiye gitmek akıl tutulması 92 25 Yanıtla
  • 81855655As:
    herhalde chp deprem bölgesine çok yatırım ve hizmet götürmüştür.memnuniyeti ondan olmalı.yoksa rolmü üstlendi bilemiyorum. 100 15 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    boynun altında kala be Akılooo Chp ye geçmiş miş CHP de seni çok sevecek ha 83 23 Yanıtla
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