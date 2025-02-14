CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleniyor - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleniyor

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim takvimini açıkladı. Aday adaylığı 17 Şubat'ta başlayacak.

14.02.2025 12:46
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CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde yapılacak ön seçim takvimi belli oldu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta başlayan seçim takviminde bugün "Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takvimi" ilan edildi.

Buna göre, 17 Şubat Pazartesi günü CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları başlayacak.

Daha sonra örgüt denetiminde, ön seçimde görev yapacak seçim kurulları oluşturulacak. 18 Şubat Salı günü ilçe başkanlıklarının kaç sandık kuracağı, her sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ve sandıkların nereye konulacağına ilişkin tespit çalışmalarına başlanacak.

Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma saat 17.00'de sona erecek.

Bu tarihten sonra, adayların sıralamasının belirlenmesi, oy pusulalarının basımı ve itirazlar, oy kullanacak üye başvuruları gibi işlemler gerçekleştirilecek.

Takvime göre, 22 Şubat Cumartesi günü cumhurbaşkanı aday adayları ilan edilecek ve 23 Mart Pazar günü oy kullanılacak.

Kaynak: AA

Politika, 23 Mart, Eğitim, Son Dakika

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