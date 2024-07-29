CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu - Son Dakika
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Politika

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Kaya, 20 yıl hekimlik yaptığını ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda mücadele ettiğini belirtti. CHP'nin güçlü bir kadın örgütlenmesi oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Kaya, cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası sözleşmeleri takip etmeye ve Meclis'te kadınların görünürlüğünü sağlamaya talip olduğunu söyledi. Kaya, partiyi kadın kollarının emeğiyle iktidar yapmak için aday olduğunu vurguladı.

29.07.2024 18:13
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CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kaya, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, milletvekilliğinden önce 20 yıl hekimlik yaptığını, tabip odası başkanlığı döneminde de kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda protokoller imzalamaya öncülük ederek, yerelde bununla ilgili mücadele ettiğini söyledi.

CHP'nin 81 ildeki kadın kollarıyla birlikte, güçlü bir kadın örgütlenmesini ortaya koymaya talip olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Cinsiyet eşitliğine dair olan tüm uluslararası sözleşme ve anlaşmaları gündemde tutmaya ve uygulamaları konusunda yerelden ulusal siyasete kadar geniş bir çerçevede takipçisi olmaya talibim. Kadın kollarımızın ortaya koyduğu ve koyacağı her bir çalışmanın, her bir kadın yoldaşımın aklının ve fikrinin Mecliste görünür olması için adayım."

CHP'li Kaya, kadınlarla beraber iktidara yürümek isteyenler için aday olduğunu vurgulayarak, " Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partimizi son seçimlerde birinci parti yapan, kadın haklarını sözde değil, temsilde tanıdığı eşitlikle savunan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve tüm kadın yol arkadaşlarımın verdiği cesaretle, partimizi kadın kollarımızın emeğiyle, gücüyle iktidar yapmak için adayım." diye konuştu.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar'ın ardından adaylığını açıklayan beşinci isim oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu - Son Dakika
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