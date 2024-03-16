CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan güvenlik ve hizmet sözü - Son Dakika
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Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan güvenlik ve hizmet sözü

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur\'dan güvenlik ve hizmet sözü

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, güvenlik sorununu çözeceklerini ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışıyla Pamukkale'yi aydınlık bir yer haline getireceklerini söyledi.

16.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:23
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CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Göreve gelmemizin ardından sokaklardaki ışıklandırma problemini hızla halledeceğiz. Parklarımız, sokaklarımızı kameralarla koruyacağız. Pamukkale'miz suçun değil, hizmetin adı olacak" dedi.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Ertemur, mültecilerin Pamukkale ilçesinde yaşattığı güvenlik problemine dikkat çekti. Pamukkale'nin güvenliği için 31 Mart sonrası hayata geçirecekleri projelere değinen Ertemur, bu konuda halktan büyük destek alacağına inandığını dile getirdi.

Ertemur konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Adaylık sürecimden önce ve adaylık sürecimde Pamukkale'yi karış karış dolaştığımda büyük bir sorun gördüm. Pamukkale'nin ciddi anlamda bir güvenlik sorunu var. Sokaklar, parklar karanlık. Ben de 3 kızımı ve eşimi alıp akşamları parklara çıkamıyorum. Çünkü parklar, yabancı madde alan kişilerce işgal edilmiş durumda. Bir baba bana; 'Çocuğumu bakkala gönderemiyorum. Kendim sokağa çıkmaktan korktuğum yerde çocuğumu nasıl göndereyim' dedi. Bizim bu ilçeyi güvenli hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

"Güvenli, huzurlu ve aydınlık Pamukkale'yi kuracağız"

Pamukkale'deki güvenlik sorununu çözeceğini söyleyen Ertemur; "Biz Pamukkale'nin güvenliği için ciddi bir proje uygulamamız gerektiğini düşündük. Bu sorunu çözmek zorundayız. Pamukkale'de yaşayan insanlarımız korkuyla sokağa çıkmayarak kendini eve hapsediyor. Belediyeyi aldıktan sonra önce sokaklardaki ışıklandırma problemini hızla halledeceğiz. Parklarımızı, sokaklarımızı kameralarla koruyacağız. Oralarda kimse elini kolunu sallayarak suç işleyemeyecek. Gençlerimizi sporla, kültür ve sanatla tanıştıracağız. Çocuklarımızı ilimin ve bilimin ışığında yetiştirecek, suçtan uzak tutacağız. Gençlerimizi koruyacak, güvenlik kameraları ile suçları önleyici tedbirler alacak, suç işleyen kişilerin yerlerini daraltacağız. Artık Pamukkale'de barınamayacaklar. Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli huzurda olacak, güçlenecek, yarınlara umutla bakacak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan güvenlik ve hizmet sözü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'dan güvenlik ve hizmet sözü - Son Dakika
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