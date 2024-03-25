CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur: Pamukkale\'de Değişim Yakın

Politika

DENİZLİ(İHA) – CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, yerel seçimlere sayılı günler kalan süreci değerlendirirken, yaşadığı heyecanı paylaştı.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçime 1 hafta kala değerlendirmelerde bulundu. 50 günlük süreci analiz eden Ertemur, Pamukkale için değişim zamanının geldiğine vurgu yaptı. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde önce Pamukkale, önce Pamukkalelinin kazanacağının altını çizen Aday Ertemur, "Dedelerimden evlatlarıma kadar doğup büyüdüğümüz memleketimize hizmet için geri sayım başladı. Pamukkale'me yani evime, yurduma, doğduğum, doyduğum yere, yıllarca tohum saçarak bereketine kavuştuğum topraklara hizmet edebilmek amacı ile çıktığım bu yolda gönülleri birleştirdiğimizi görüyorum. Pamukkale'mizde değişim çok yakın." dedi.

"Pamukkale'mizi hizmetle buluşturmak için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk"

50 gündür sahada vatandaşlarla buluştuklarını belirten Ertemur, "Pamukkale'mizde insanların hizmetten yoksun kalmaları, bizi bu yola çıkmamız gerektiğine inandırdı. Vatandaşların zor ekonomik şartlar geçirdiği günlerde en ufak sosyal destek verilmemiş. Memleketimin insanları bunu hak etmiyor. Biz bu duruma itiraz ettik, ses yükselttik. Pamukkale'mizi hizmetle buluşturmak için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. 10 yıldır Pamukkale'ye hizmet getirmeyen zihniyetin 'Gerçek Belediyecilik' yalanına karşı 'Derman Belediyeciliği' vatandaşımıza anlattık. Vatandaşımızla gönüllerimizi birleştirdik. Pamukkale'mizde değişim yakın" şeklinde konuştu.

"Doğduğum, büyüdüğüm topraklara hizmet için geri sayım başladı"

Seçimde son sürece girildiğini belirten Ertemur, "Artık seçimde geri sayım başladı. Vatandaşımız bizi anladı, bize güvendi. Şimdi gereğini sandıkta yapma zamanı, değişimin son halkası oy pusulalarında. Derman belediyecilikle buluşmak sadece bir mühür kadar uzağımızda. İnsan odaklı belediyecilik Pamukkale'nin her sokağına hakim olacak. Dedelerimden evlatlarıma kadar doğup büyüdüğümüz memleketimize hizmet için geri sayım başladı. Pamukkale'me yani evime, yurduma, doğduğum, doyduğum yere, yıllarca tohum saçarak bereketine kavuştuğum topraklara hizmet edebilmek amacı ile çıktığım bu yolda gönülleri birleştirdiğimizi görüyorum. Pamukkale'mizde değişim çok yakın." diye konuştu. - DENİZLİ