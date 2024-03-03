CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, AK Parti\'nin Seçim Koordinasyon Merkezi Önündeki Çalışmayı Eleştirdi

DENİZLİ (İHA) – CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayının yeni açacağı seçim koordinasyon merkezinin önünde yaptığı çalışmalarda vatandaşın geçtiği kaldırımın kapatmasını eleştirdi.
CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, AK Parti'nin Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'in seçim koordinasyon merkezi önünde yaptırdığı çalışma ile vatandaşın kaldırımı kullanma hakkını engellendiğini iddia etti.
Başkan Coşkun, yaptığı açıklamada; "Vatandaşların yok sayıldığı bir anlayışı anlamak mümkün değil. Vatandaşın yürüdüğü kaldırımı kapatarak, seçim koordinasyon merkezini hazırlıyor. Bu anlayıştan Pamukkale'ye hizmet falan gelmedi bundan sonra da gelmez. Pamukkale'de kişilerin değişmesi yetmez çünkü geçen iki dönemde isimler değişse de Pamukkale daha kötü hale geldi. Bitirilemeyen 'müteahhit' projeleri ile rant odaklarını değil; çalışan kadın emekçilerimizin çocukları için kreşler, halk ekmek, halk süt gibi insanı önceleyen, emekliye vefa gösteren ve destek veren bir anlayışla Pamukkale'yi Pamukkalelilerle yöneteceğiz. Seçim koordinasyon merkezi için kaldırımı kapatan bu zihniyete Pamukkale halkı izin vermeyecek ve Pamukkale bir 5 yıl daha hizmetsiz kalmayacak. Kimse merak etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi buna izin vermeyecek. Ali Rıza Ertemur buna izin vermeyecek. Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli bizim hizmet anlayışımızda olacak" dedi. - DENİZLİ
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