Üye Girişi
CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de! - Son Dakika

CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de!

04.12.2021 10:17
CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de!

Türk lirasındaki değer kaybıyla beraber hayat pahalılığı her alanda kendini daha fazla hissettirirken, ana muhalefet partisi CHP 'acil seçim' çağrısıyla sahaya çıkıyor. Mitinglerin ilki, bugün saat 13:00'da Mersin'de gerçekleştirilecek.

CHP'nin "erken seçim" çağrısı yapacağı mitinglerinin ilk bugün Mersin'de yapılacak.

"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

"Milletin sesi" adıyla gerçekleştirilecek miting hazırlıklarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bize ayırmış oldukları alanın kat ve kat fazlası bir katılım olacak. Çağrıyı sadece CHP'lilere yapmadık. Ekonomik krizden etkilenen, hayatı zorlaşan tüm kesimleri, AK Parti ve MHP'ye oy vermiş bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. AK Parti bu ekonomik krizi, herkesin evinin bir parçası haline getirmeyi başardı. Herkes bundan etkileniyor. Tepkisini dışa vurmak istiyor. Bizde bu mitinglerle bir yandan o tepkinin dışavurumunun ortaya çıkmasını, vatandaşın kendi sözünü kendinin söylemesini, bizim de ona sözcü olmamızı hedefledik" diye konuştu.

"MİLLETİN SESİNİ DUYACAKLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Devlet yönetilemiyor. Yönetilemediği için de kriz oluyor. Demokrasiler tıkandığı zaman seçime gidilerek aşılır o tıkanıklık. Nasıl ki damarlarda tıkanıklık olduğu zaman oraya anjiyo yapılır, arkasından stent takılır damar rahatlatılırsa, demokrasinin de rahatlaması için seçim gerekli. Seçim sandığının gelmesi için biz mitinge hazırız. Milletin sesini duyacaklar. Milletin Sesi Mersin'den çıkacak. Ama Ankara'ya kadar ses gelecek."

Mersin Valiliği, CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitingine izin vermemiş, mitingin Millet Bahçesi'nin yanında yapılması kararlaştırılmıştı.

CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de!

Miting, Mersin, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de! - Son Dakika


Son Dakika

Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! 10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!
Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor 09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı

Son Dakika Haberleri
10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!
10:09 Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi!
09:58 Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor
09:55 Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!
09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor
09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!
09:46 Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası!
09:43 Mali'de yolcu dolu otobüse saldır! 33 kişiyi canlı canlı yaktılar!
09:41 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?
09:27 Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım: Mercan bebeğin kordon kanını sakladık!
İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor! İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!         
10:20
Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi! Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi!         
10:10
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 10:23:25. #1.13#
SON DAKİKA: CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement