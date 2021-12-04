CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de! - Son Dakika

CHP'nin "erken seçim" çağrısı yapacağı mitinglerinin ilk bugün Mersin'de yapılacak.

"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

"Milletin sesi" adıyla gerçekleştirilecek miting hazırlıklarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bize ayırmış oldukları alanın kat ve kat fazlası bir katılım olacak. Çağrıyı sadece CHP'lilere yapmadık. Ekonomik krizden etkilenen, hayatı zorlaşan tüm kesimleri, AK Parti ve MHP'ye oy vermiş bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. AK Parti bu ekonomik krizi, herkesin evinin bir parçası haline getirmeyi başardı. Herkes bundan etkileniyor. Tepkisini dışa vurmak istiyor. Bizde bu mitinglerle bir yandan o tepkinin dışavurumunun ortaya çıkmasını, vatandaşın kendi sözünü kendinin söylemesini, bizim de ona sözcü olmamızı hedefledik" diye konuştu.

"MİLLETİN SESİNİ DUYACAKLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Devlet yönetilemiyor. Yönetilemediği için de kriz oluyor. Demokrasiler tıkandığı zaman seçime gidilerek aşılır o tıkanıklık. Nasıl ki damarlarda tıkanıklık olduğu zaman oraya anjiyo yapılır, arkasından stent takılır damar rahatlatılırsa, demokrasinin de rahatlaması için seçim gerekli. Seçim sandığının gelmesi için biz mitinge hazırız. Milletin sesini duyacaklar. Milletin Sesi Mersin'den çıkacak. Ama Ankara'ya kadar ses gelecek."

Mersin Valiliği, CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitingine izin vermemiş, mitingin Millet Bahçesi'nin yanında yapılması kararlaştırılmıştı.