CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

Szka788304:

yemin ederim bir lider bunca hizmet hakaret gören seçilen seçen öyle bir algı yürüttüler ki AKP li koyun trol biz bile akp li bu kadar itici olamaz sizi hiç dem partiye laf ederken göremedik neden neden yahu bu ülkede akp ve seçmeni hakaret görecek ne yaptı chpkk lı