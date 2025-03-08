CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti - Son Dakika
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Politika

CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

08.03.2025 15:55
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Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşması sırasında beş dakika kuralı gerekçe gösterilerek mikrofonu kapatıldı. Bilgili, diğer üyelere süre sınırlaması getirilmediğini söyleyerek itiraz edince, CHP'li Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş "Şunu çıkaralım ya, atalım dışarı Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrası bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" dedi.

CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti

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Son Dakika Politika CHP, sözleriyle büyük tepki çeken meclis başkanı için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bayram ÖZSOY:
    yalan yanlıs ifadelerle meclisi mesgul edip bas bas bagırıyorsa cıkarılcak tabi nesi yanlıski bunun. 237 168 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    sözde demokrasi lafda özgürlük cu, sorsalar Atatürk cu hepsi maske 134 26 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam belediye meclis başkanı olmuş ancak iki kelimeyi bir araya getiremiyor 68 6 Yanıtla
  • Muhammet Kavak:
    Hemen abi hukumette Kadıköy belediyesine verilen bütçeden kisacak bu kadar basit 55 5 Yanıtla
  • 205622:
    yürü git be hangi akp beldiyesinde inceleme var izin vermiyorlar pislikleri çıkacak diye 9 48 Yanıtla
  • sadullah nas:
    buyurun bunlar Ülkeyi yönetsinler bakalım 45 9 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    dünyayı yediniz doymadınız be a k p partililer çıkmış oraya zırvalayıp duruyor birde zeytin yağ gibi üste çıkmaları yok mu insanı çileden çıkartıyorlar ramazan günü. 6 42 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    usul, esastan onemlidir. o bu su yok.. uslup cok cirkin . ne derse desin insan kendine yakisan sekilde konusmali.. hakli olsa bile haksiz cikar bu ornekte oldugu gibi. o insan oy almis insan sonucta. agavari laflaf kimseye yakismiyor hele belli yastakilere 39 1 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Bu CHP varya tam bir acayip parti neden yalan talan birde demokrasi den bahsediyor lar bir birilerinden haberleri bile yok zavallı bir parti 29 6 Yanıtla
  • Szka788304:
    yemin ederim bir lider bunca hizmet hakaret gören seçilen seçen öyle bir algı yürüttüler ki AKP li koyun trol biz bile akp li bu kadar itici olamaz sizi hiç dem partiye laf ederken göremedik neden neden yahu bu ülkede akp ve seçmeni hakaret görecek ne yaptı chpkk lı 15 6 Yanıtla
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